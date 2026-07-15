В Сибири прогнозируется снижение урожая зерновых из-за засухи

Засуха охватила свыше половины территории Алтайского края Pixabay

В ключевых зернопроизводящих регионах Сибири дефицит осадков может привести к снижению валового сбора зерна. Самая сложная обстановка складывается в Алтайском крае, где из-за засухи аграрии прогнозируют сокращение урожайности в ряде районов до 50% от средних показателей.



Засуха охватила свыше половины территории Алтайского края, включая Целинный район, который отличается обычно благоприятным для выращивания зерновых климатом. «Выпало примерно 5 мм осадков за период. Эффекта от такого уровня нет. Многие аграрии жаловались, что дожди шли фрагментарно. Над одним полем дождь идет, над двумя другими — нет», — рассказал «Агроинвестору» председатель Союза крестьянских (фермерских) формирований региона Никита Кожанов.



По оценке Кожанова, валовой сбор зерна в наиболее пострадавших районах рискует снизится от трети до половины от средних показателей. «Мы по зерновым однозначно в отрицательной рентабельности, по масличным рентабельность будет около нуля», — оценил он. В результате, по его оценке, сельхозпроизводители могут урезать второстепенные расходы и отказаться от сева зерновых культур на низкопродуктивных угодьях.



Дополнительным фактором, который скажется на общем объеме сборов в Алтайском крае, Кожанов называет сокращение зернового клина. За два агросезона площади под зерновыми культурами уменьшились на треть, уступив место масличным. Ситуацию усугубляет и то, что в течение двух-трех лет алтайские аграрии применяли минимальные нормы удобрений, рассчитанные лишь на поддержание средней урожайности.



В Омской области в июле в среднем температура воздуха превышала климатическую норму на 4-5 градусов. По данным областного Министерства сельского хозяйства, к концу июня нехватка осадков отмечалась в 10 районах, затем число засушливых территорий увеличилось до 11. За вегетационный период выпало от нуля до 10 мм осадков, сообщил глава регионального Минсельхоза Николай Дрофа. В местностях с минимальным уровнем увлажнения пшеница выросла всего на 12-17 см. По оценке на начало июля Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС), на юге Омской области три четверти посевов пребывали в хорошем состоянии, четверть — в удовлетворительном.



По информации Западно-Сибирского УГМС, к концу июня дефицит почвенной влаги отмечался почти во всех районах Новосибирской области, осадки были локальными. Метеорологи также зафиксировали суховеи. Опасения по поводу возможного недобора урожая в начале недели подтвердил губернатор региона Андрей Травников. «Климат меняется, мы это все на себе чувствуем. В этом году опять стоит жаркое и долгое сибирское лето. К сожалению, оно принесло не только солнце, но и засуху, влаги не хватает, и мы беспокоимся за урожай», — сказал он на профильном совещании по вопросам сельскохозяйственной отрасли.



Сибирские аграрии столкнулись с риском снижения производства зерновых на фоне роста средней урожайности в целом по России в начале уборочной кампании. По данным федерального Минсельхоза, в первую неделю июля средняя урожайность выросла до 40 ц/га, опередив прошлогодний показатель на четверть, а по пшенице — на 22%. Рост произошел благодаря оптимальной погоде в Ростовской области, Краснодарском крае и Крыму.



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