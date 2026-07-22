Сельское хозяйство вошло в приоритетные направления для поставок топлива

Для крупных потребителей и приоритетных регионов ситуация может улучшиться в ближайшие недели М. Стулов / Ведомости

Правительство составило очередность поставок топлива в зависимости от категорий потребителей, следует из протоколов совещаний у вице-премьера Александра Новака, пишет «Коммерсантъ». Согласно документам, прежде всего топливо будет направляться государственным заказчикам и на муниципальные нужды, для поставок в рамках северного завоза, предприятиям, обеспечивающим выполнение гособоронзаказа, РЖД, гражданскому флоту и сельхозпроизводителям. Следом приоритет у потребителей в Крыму, новых регионах, Калининградской области, у местных топливных операторов и у поставок на экспорт по указаниям президента и правительства. Замыкают список сети АЗС нефтекомпаний, независимые АЗС и экспорт по межправительственным соглашениям.



Кроме того, Минэнерго должно определить подрядчиков для импорта топлива, предложить схемы его поставок в дефицитные регионы (напряженная ситуация прежде всего в Сибири и на Дальнем Востоке) и оценить перспективу строительства там мини-НПЗ. При этом региональные власти должны перейти на ежедневную отчетность о запасах нефтепродуктов на нефтебазах, НПЗ и АЗС. А Нижегородской и Вологодской областям рекомендовано совместно с нефтяными компаниями увеличить число работающих АЗС.



Принятые ранее меры, в частности запрет экспорта нефтепродуктов, насыщение рынка за счет импорта, его балансировка через увеличение объемов производства и перенос сроков ремонтов заводов на более поздние сроки, приносят свои результаты, сообщала ранее пресс-служба Александра Новака. По его словам, во многих регионах снимаются ограничения, и это видно по количеству работающих АЗС, по сокращению очередей. В то же время, по словам директора по внешним коммуникациям NEFT Research Дмитрия Прокофьева, эти механизмы позволяют сгладить пики дефицита, но не решают проблем восстановления мощностей, модернизации логистики и повышения прозрачности. По словам эксперта, для крупных потребителей и приоритетных регионов ситуация может улучшиться в ближайшие недели, но для независимых АЗС и рядовых автомобилистов доступность топлива может оставаться ограниченной, пишет «Коммерсантъ».



Также накануне министр сельского хозяйства Оксана Лут в интервью «Вестям» говорила, что агроведомство находится в постоянном контакте с Минэнерго в вопросах обеспечения сельхозпроизводителей топливом. «У нас есть системное решение, которое мы предложили Минэнерго с выделением лимитов на регионы», — сказала Лут (цитата по «Финмаркету»). По ее словам, Минсельхоз собрал все данные регионов по потребностям растениеводов, животноводов, переработчиков в топливе до конца года и помесячно. «Мы знаем каждого сельхозпроизводителя и переработчика, который должен получить это топливо, всю информацию верифицировали регионы. Мы отправили ее в Минэнерго. Соответственно, ждем распределения по основным компаниям — кто в какие регионы будет поставлять», — сказала Лут, добавив, что индивидуально решается вопрос по агрохолдингам.



Также 21 июля Новак сообщил, что по итогам правительственного совещания было принято решение включить в работу региональных операторов, они позволят обеспечить баланс спроса и предложения между поставками нефтяных компаний и конкретными сельхозпроизводителями, пишет РИА «Новости». В Ставропольском крае, например, уже два региональных оператора привлекли к снабжению топливом малых сельхозпредприятий. Об этом в «Максе» сообщил глава региона Владимир Владимиров. По его словам, ситуация с топливом остается непростой, есть проблемы с логистикой, среди причин — топливные компании перестают отгружать ГСМ во время действия режима беспилотной опасности, этот вопрос сейчас прорабатывается.



В Нижегородской области на рынке горюче-смазочных материалов также сложился дефицит, что привело к росту цен, сообщил замминистра сельского хозяйства и продовольственных ресурсов региона Олег Григорьев. Для решения этой проблемы ведется работа с вертикально-интегрированными нефтяными компаниями, были достигнуты договоренности о сдерживании цен и выделении приоритетных направлений отпуска топлива, в том числе для нужд сельхозпроизводителей. Выделенные объемы будут распределены в первую очередь между предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности и сельхозпроизводителями, которые остро нуждаются в топливе для обеспечения населения продуктами питания и проведения уборочной кампании, сообщается на сайте заксобрания региона.



В Новосибирской области обстановка с обеспечением сельхозпроизводителей ГСМ характеризуется как управляемая, несмотря на сохраняющиеся сложности. Об этом заявил министр сельского хозяйства, заместитель председателя правительства региона Андрей Михайлов. По его словам, на текущей неделе ожидаются увеличенные поставки ГСМ в соответствии с лимитами, утвержденными на федеральном уровне Минсельхозом и Минэнерго. Дополнительные объемы топлива для аграриев должны поступить до 26 июля. В регионе для стабилизации ситуации местный минсельхоз перешел на ручной режим распределения горючего, пишет Atas.info.



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