РСПП: текущая ключевая ставка может создать риски «осенних банкротств»

Текущая инвестиционная активность в основном связана с незапланированными восстановительными работами Е. Разумный / Ведомости

Центральный банк на ближайшем заседании, которое пройдет 24 июля, может не снизить ключевую ставку. По мнению главы Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александра Шохина, следствием этого может стать банкротство ряда предприятий уже осенью, а также остановка реализуемых инвестпроектов. «В рамках опросов членов РСПП мы фиксируем сжатие спроса (аналогичные оценки есть и у других деловых объединений) при сохранении значительных платежей компаний по кредитам. Так что сохранение ключевой ставки на текущем уровне может создать риски “осенних банкротств” из-за накопительного эффекта негативных факторов в экономике», — сказал Шохин (цитата по сайту РСПП).



По его словам, внутренний потребитель сворачивает инвестиционные программы из-за высокой стоимости кредитных ресурсов, а иностранные конкуренты, имея доступ к дешевым деньгам и государственным субсидиям, активно демпингуют в России. При этом для наших производителей доступ на внешние рынки ограничен. В результате наиболее активные компании рискуют остаться без сбыта, а значит — без окупаемости. По мнению Шохина, это создает риски не только для текущих поставок, но и для достижения технологического лидерства в среднесрочной перспективе.



«Про заморозку инвестиционной активности мы уже не говорим — это очевидно. Надо четко разделять инвестиции вынужденные и стратегические. Текущий всплеск инвестиционных расходов, который фиксируется в статистике, в основном связан с незапланированными восстановительными работами по понятным причинам, а вовсе не оживлением экономики. Компании берут кредиты только на латание дыр, а не на развитие», — отмечает Шохин. Он также обратил внимание на то, что РСПП полностью поддерживает этот подход президента Владимира Путина, который ранее говорил о том, что снижении ставки должно быть естественным процессом, синхронизированным с реальной макроэкономической динамикой.



В то же время, по его словам, аргументы, которыми может руководствоваться Банк России в случае не снижения ставки, понятны. Так, ситуация на рынке топлива перестала ухудшаться, но ценовой шок оказался достаточно серьезным. Кроме того, на окончательную нормализацию уйдет какое-то время. Также, говорит Шохин, расходы федерального бюджета и величина дефицита в 2026 году будут увеличиваться, исходя из данных «Электронного бюджета». Это те факторы, которые будут негативно влиять на динамику снижения ставки.



В середине июля Путин в ходе встречи с главой Якутии Айсеном Николаевым говорил, что ключевая ставка должна снизиться, судя по макроэкономическим показателям. Накануне в ходе совещания по экономическим вопросам глава государства сказал, что состояние экономики и ее ключевых отраслей устойчивое, несмотря на внешние попытки дестабилизировать ситуацию в топливно-энергетическом комплексе и в некоторых других секторах.



Аналитики ФГ «Финам» полагают, что ЦБ на ближайшем заседании впервые с июня прошлого года может сделать паузу в снижении ключевой ставки, которая сейчас составляет 14,25%. Вариант снижения ключевой ставки на 25 б.п. также может рассматриваться, но в текущих условиях Банку России будет труднее сделать такой выбор, считает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. По ее словам, важным фактором для выбора могут стать инфляционные ожидания населения в июле. «Сигнал может сместиться к нейтральному в связи с увеличением неопределенности относительно изменений ключевой ставки на ближайших заседаниях. Наиболее важным фактором для рынка станет даже не предстоящее решение по ключевой ставке, а обновленный макропрогноз, который покажет, каким сейчас регулятор видит пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки», — прокомментировала Беленькая «Агроинвестору».



С учетом фактических данных по инфляции и ситуации на топливном рынке прогноз инфляции на текущий год, скорее всего, будет пересмотрен в сторону повышения, продолжает она. Фактически, уже на июньском заседании ЦБ дал сигнал, что прогноз ключевой ставки на среднесрочную перспективу, скорее всего, будет повышен. Новая прогнозная траектория ключевой ставки Банка России на 2026-2028 годы, скорее всего, будет предусматривать более медленное ее снижение, чем в апрельском прогнозе. Беленькая не исключает, что верхняя граница нового прогноза на 2026-й не будет предусматривать снижения «ключа» до конца года.



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