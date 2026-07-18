Текучесть кадров в СХП «Мокрое» снизилась на 15%

Снижение текучести кадров — это результат внедрения комплексной системы мер поддержки персонала М. Стулов / Ведомости

Основные позиции персонала в СХП «Мокрое» (Липецкая область) по направлениям автопарк, ветеринария, зоотехнологии, бухгалтерия и руководящий состав в 2025 году продемонстрировали низкую текучесть кадров — не более 17%, а в агрономическом отделе показатель остановился на нуле, рассказали «Агроинвестору» в компании. В период 2023—2025 годов в автомобильном парке и ветеринарии удалось снизить текучесть кадров с 38,1% и 36,4% соответственно до 15,7%, а в агрономии выйти с показателя 36,4% на сохранение всех сотрудников. Процент ухода руководителей удалось сократить с более чем 60% в 2023 году до 14,6% в 2025-м. На 10% показатель улучшился в молочно‑товарном комплексе № 1, почти в два раза — по направлению машинно‑тракторного парка. Средний показатель текучести кадров в СХП «Мокрое» за два года сократился с 43,6% до 27,5% — более чем на 15%.



Это результат внедрения комплексной системы мер поддержки персонала, нацеленной на повышение лояльности и создание благоприятных условий труда, пояснили в компании, добавив, что средний стаж сотрудников оставался на стабильном уровне. «Коллектив предприятия, представленный разными этносоциальными и демографическими группами, — сельские жители, горожане, переселенцы из других регионов и иностранные работники — требует гибкого подхода, который успешно реализуется через единую корпоративную среду, основанную на взаимопомощи и уважении», — отметила директор по персоналу компании Татьяна Хозяева.



Удерживать сотрудников удается благодаря конкурентоспособной заработной плате, проведению корпоративных мероприятий, поддержке семей, в том числе организации детского отдыха. Также компания увеличивает инвестиции в профессиональное развитие сотрудников: число работников, которые учатся за счет предприятия, выросло с одного человека в 2023 году до 11 в 2025-м.



Предприятие активно сотрудничает с учебными заведениями, формируя кадровый резерв. Сейчас заключается договор о сотрудничестве с Мичуринским государственным аграрным университетом. Также компания регулярно участвует в ярмарках вакансий, принимала участие в карьерном марафоне «Я в агро» от Россельхозбанка. В мае представители агропредприятия выступили с лекциями о сельскохозяйственных профессиях в школах сел Мокрое и Доброе.



«По данным Росстата и профильных ведомств, в 2025 году в АПК было занято около 5,2-5,4 млн человек. За десять лет отрасль потеряла свыше 900 тыс. работников, или почти 15% кадрового потенциала. По словам главы Минсельхоза Оксаны Лут, ежегодно из АПК уходят около 150 тыс. сотрудников, а для стабильного развития отрасли необходимо набирать не менее 160 тыс. новых работников в год, — говорит гендиректор СХП «Мокрое» Ирина Бачурина. — Именно поэтому снижение текучести кадров в компании на 15% особенно важно, ведь показатель стал ощутимо ниже, чем в среднем в сельхозотрасли России, где, по разным оценкам, он варьируется от 35% до 45%».



Россельхозбанк оценивает средний уровень укомплектованности предприятий АПК кадрами на уровне 95%. По данным кадрового исследования банка, на которое ссылается ТАСС, работники выбирают компанию по таким критериям как гибкий график, дружный коллектив, обучение и развитие, наличие наставника, высокая оплата труда.



Согласно Нацдокладу Минсельхоза о реализации в прошлом году госпрограммы развития сельского хозяйства, укомплектованность кадрами предприятий АПК составила 91,1% при плановом значении федерального проекта «Кадры в агропромышленном комплексе» на уровне 90%. Доля специалистов в возрасте до 35 лет составила 15,5% при плановом значении 9%, доля сотрудников, работающих в отрасли свыше пяти лет достигла 89,1% — на 0,1% выше планового показателя.



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