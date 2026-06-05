«Логика молока» будет развивать аграрную науку и профильное образование

Одна из ключевых задач — подготовка специалистов, востребованных современным рынком труда КФХ Зубарева Н. В.

Компания «Логика молока» в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заключила несколько соглашений в сфере аграрного образования и науки. Так, с Российским экономическим университетом им. Г. В. Плеханова компания договорилась о совместных образовательных инициативах в области подготовки кадров для молочной промышленности и АПК, а также о проведении исследований и разработок в области пищевых биотехнологий.



Одна из ключевых задач совместной работы — подготовка специалистов, востребованных современным рынком труда. «Логика молока» и Плехановский университет намерены актуализировать существующие образовательные программы с учетом современных трендов автоматизации молочной отрасли, а также активного внедрения роботизированных и ИИ-технологий. Для получения актуальных практических навыков компания будет обеспечивать студентам и преподавателям университета прохождение практик и стажировок на базе своих производственных активов, а также содействовать трудоустройству выпускников. Важным направлением сотрудничества станет проведение совместных научно-исследовательских работ для внедрения решений в операционную деятельность компании, развитие исследовательской инфраструктуры и обмен передовым опытом в области пищевых инноваций.



Также «Логика молока» планируют развивать проекты в области аграрного образования и науки совместно с «Иннопрактикой». Они договорились участвовать в развитии системы подготовки кадров для российского АПК с фокусом на агробиотехнологии, геномную селекцию, микробиологию, а также проводить профильные научные смены и развивать агротехнические классы, которые позволяют массово готовить будущих абитуриентов аграрных вузов. Кроме того, «Логика молока» поддержит Всероссийскую олимпиаду по агрогенетике «Иннагрика».



«Перед нашей компанией, как лидера российской молочной отрасли, стоит принципиальная задача показать молодежи, что агропромышленный комплекс сегодня отличается высоким уровнем автоматизации и цифровизации, для него необходимы, в том числе ИТ-кадры, биотехнологи, способные создавать новые функциональные продукты, и другие специалисты узкого профиля, — отметил председатель совета директоров «Логики молока» Руслан Алисултанов. — Эта работа крайне важна, и "Логика молока" совместно с "Иннопрактикой" реализуют проекты, которые привлекут талантливую молодежь в АПК».



Еще одно соглашение о сотрудничестве и совместной реализации проектов в сфере науки, образования и исследований компания подписала с Федеральным исследовательским центром «Фундаментальные основы биотехнологии» РАН и Ассоциацией «Технологическая платформа БиоТех2030». Они договорились о сотрудничестве в сфере проведения научных, аналитических и маркетинговых исследований, участии в отраслевых конференциях, обмене информацией, а также взаимодействии по проектам, имеющим научно-исследовательские, популяризаторские и просветительские цели.



Молочные продукты — наиболее доступный источник белка и ряда важнейших микроэлементов, однако сегодня растет спрос на функциональные продукты с повышенной пользой для умственного и физического здоровья, сказал Алисултанов. Поэтому современное производство молочных продуктов становится все более наукоемким, и отрасли требуются специалисты с глубоким знанием биотехнологий. «Уверен, что наше сотрудничество с ФИЦ Биотехнологии РАН и Ассоциацией “ТП БиоТех2030” позволит найти новые решения и пути развития молочной отрасли России», — добавил он.



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