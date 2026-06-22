Россия и Беларусь будут совместно развивать биотехнологии для АПК

Т. Кулистикова

В ходе III Биотехнологического форума Союзного государства учредители созданного недавно «СоюзБиотеха» - Белорусская национальная биотехнологическая корпорация (БНБК), дистрибутор и трейдер аминокислот «Адам Био», «Завод премиксов №1» и Национальный кормовой союз - подписали меморандум о сотрудничестве и взаимодействии. Документ закрепляет намерения сторон развивать партнерство, обмениваться опытом и реализовывать совместные инициативы в сфере биотехнологий, науки, производства и технологического развития. Также был подписан меморандум о вступлении в Союз компании «Восток Пром» (реализует проект производства витаминов, в частности холин хлорида). Кроме того, БНБК, «Адам Био» и группа «Черкизово» подписали меморандум об укреплении сотрудничества и развитии совместных проектов.



Акционер БНБК, основатель «Адам Био», глава «СоюзБиотех» Лев Деньгов пояснил, что в новое объединение войдут ведущие производители аминокислот и биодобавок. Среди задач союза — взаимодействие участников рынка, координация их действий с агроведомствами России и Беларуси, обмен опытом и компетенциями. Сейчас 90% потребности в лизине в России обеспечивают «Завод премиксов №1», «Аминосиб» и поставки БНБК. «Мы почти справились с задачей самообеспечения, но только по одной незаменимой аминокислоте, — отметил Деньгов. — Импортозамещение — важное и значимое направление и задача, поставленная государством. Поэтому мы будем работать над тем, чтобы объединить все умы, всех биотехнологов наших предприятий под крышей одного научно-технического центра, который смог бы разработать штаммы бактерий для производства других аминокислот и биодобавок, которые сейчас преимущественно ввозятся из Китая».



Координация действий участников рынка предполагает согласованную работу по запуску новых проектов, чтобы исключить риски перенасыщения рынков, если все будут выпускать одно и то же. «Если пять крупных амбициозных производителей станут выпускать только лизин, то завтра мы столкнемся с тем, что другие важные направления не будут закрыты, а лизина будет столько, чего его будет некуда девать, и предприятия начнут угасать, — пояснил Деньгов. — Мы будем просчитывать, что нужно производить, чтобы работать в гармонии и балансе».



По его словам, необходимо объединить усилия науки и бизнеса под руководством государства в рамках единой инновационной биотехнологической экосистемы Союзного государства, которая обеспечит развитие инфраструктуры и создание конкурентоспособных продуктов. «В 2022 году я инициировал создание биотехнологического кластера Союзного государства, в течение трех лет шла активная работа по развитию этого проекта, сформирована команда специалистов, которая работает со всеми участниками рынка России и Беларуси — не только производителями, но и крупнейшими потребителями продукции, поставщиками технологий, представителями науки», — рассказал Деньгов.



Кроме «СоюзБиотеха» для решения поставленных задач создана Российская национальная биотехнологическая корпорация (РНБК). Она станет центральным производственным органом биотехнологической отрасли Союзного государства, аккумулирующим всю информацию и реализующим разработанную «СоюзБиотехом» стратегию развития. РНБК будет отвечать не только за строительтство новых производственных линий и предприятий, но и заниматься их управлением и контролем эффективности. «Контроль локализации производства поможет сбалансировать обеспечение рынка аминокислот в рамках Союзного государства, гарантируя доступность основных видов продукции и предотвращая диспропорции в поставках», — отметил Деньгов. При этом нет цели закрыть контур, оставаться в рамках пяти-шести предприятий, чтобы иметь возможность повышать цены, подчеркнул он. «Наша цель — взаимодействие бизнеса и государства, чтобы работать сбалансировано, делиться информацией и не мешать друг другу — консолидировать усилия, чтобы правильно развиваться», — добавил Деньгов.



Также среди задач РНБК — привлечение финансирования, которое в том числе будет направляться для работы научно-практического центра и кадрового обеспечения отрасли. Специалистов не хватает, многие выпускники вузов профильных специальностей уезжают работать за рубеж, поскольку не видят перспектив внутри страны, сказал Деньгов. «Мы дадим им карьерный компас, будем выделять талантливых школьников, студентов, финансово поддерживать их обучение, чтобы они понимали, что в России и Беларуси есть площадки для реализации их потенциала», — сказал он.



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