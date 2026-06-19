«Русмолко» вложит 18,5 млрд рублей в расширение производства

В прошлом году «Русмолко» произвела более 271 тысячи тонн молока «Русмолко»

«Русская молочная компания» («Русмолко») вложит около 18,5 млрд руб. в новые проекты на территории Пензенской области. Об этом сообщил гендиректор компании Суманта Кумар Де на встрече с губернатором региона Олегом Мельниченко, пишет ТАСС. Реализация нового проекта займет около четырех лет, плановое производство молока составит до 450 т в сутки.



В следующие четыре года «Русмолко» планирует построить комплексы по выращиванию молодняка в Пачелмском и Сердобском районах области. Также она намерена создать под Сердобском еще два молочно-товарных комплекса в сумме на 13 тыс. стойломест, сообщил Мельниченко в своем Телеграм-канале.



«Инвестпроект предполагает выход региона на мировой уровень в развитии молочного животноводства, в том числе племенного стада. Он позволит увеличить валовое производство молока, а значит, создаст новые возможности для экспорта молочной продукции и роста экономики Пензенской области», — отметил глава региона.



Мельниченко напомнил, что при содействии областного правительства «Русмолко» уже создала полный цикл производства с молочно-товарными комплексами в Сердобском, Нижнеломовском и Наровчатском районах. Компания отказалась от импорта животных и самостоятельно занимается воспроизводством стада. «Кроме того, в Мокшанском районе создан Центр управления качеством с лабораторией, не имеющей аналогов в нашей области», — добавил он. За все время работы в регионе компания вложила в АПК области свыше 28 млрд руб.



В прошлом году «Русмолко» произвела более 271 тыс. т молока — на 25% больше, чем в 2024-м. «Рост показателя обусловлен реализацией стратегии развития молочного направления, основанной на постоянном повышении технологичности, эффективности и качественном управлении производственными процессами», — ранее сообщала компания. В этом году она продолжает наращивать суточное производство молока и вышла на 800 т в сутки, за год валовой суточный надой увеличился на 100 т. На начало 2026 года общее поголовье КРС на предприятиях компании составляло около 38 тыс. голов, в том числе 18,5 тыс. — дойное стадо.



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