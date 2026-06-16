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Спрос на высокобелковые молочные продукты продолжает расти

В первом квартале было куплено свыше 9,9 тысячи тонн такой продукции

| Агроинвестор |

Одним из лидеров по темпам роста спроса стал мягкий творог в баночке
Одним из лидеров по темпам роста спроса стал мягкий творог в баночке

Интерес потребителей к высокобелковым продуктам продолжает расти: в первом квартале в стране было куплено свыше 9,9 тыс. т такой продукции, сообщили «» в компании «Логика молока». Одним из лидеров по темпам роста спроса стал мягкий творог в баночке. За январь-март этого года спрос на него в России увеличился на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объем продаж составил 1,97 тыс. т. Среди городов наиболее заметную динамику показали Пермь (+229%), Челябинск (+202%) и Липецк (+200%).

Спрос на прессованный творог увеличился на 16% год к году. За первый квартал 2026-го россияне купили почти 3,79 тыс. т этого продукта. Лидерами по росту спроса стали Липецк (+88%), Уфа (+69%) и Челябинск (+63%). Положительную динамику показал и греческий йогурт: его продажи в первом квартале прибавили 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до более чем 3 тыс. т. Самый высокий рост спроса зафиксирован в Волгограде (+133%), Калининграде (+92%) и Самаре (+87%).

Самыми большими поклонниками высокобелковой продукции стали москвичи: за первый квартал жители столицы приобрели почти 1,3 тыс. т творога и греческого йогурта. Второе место занял Санкт-Петербург с показателем 856 т. В топ-5 также вошли Новосибирск (430 т), Красноярск (419 т) и Самара (327 т).

«Логика молока» планирует до 2030 года вложить в развитие бизнеса более 120 млрд руб., ранее говорил в интервью ТАСС гендиректор компании Якуб Закриев. Общий объем капитальных затрат в этом году составит более 9,2 млрд руб. — вдвое больше, чем в 2025-м. Модернизация и реконструкция так или иначе затронут все 13 производственных площадок компании. Так, сейчас на флагманском заводе компании в подмосковном Чехове продолжается проект по расширению мощностей производства греческого йогурта. В конце марта компания сообщала, что с 2024 года возможности выпуска увеличились более, чем в пять раз: сегодня предприятие способно производить 1,55 тыс. т греческого йогурта в месяц. «Расшивку» мощностей планируется завершить до конца августа. Совокупные капитальные затраты в проект составят около 350 млн руб. Увеличение мощностей по производству греческого йогурта необходимо для удовлетворения интенсивно растущего спроса на продукцию с повышенным содержанием белка, поясняла компания.

Компания «Логика молока» является лидером в производстве свежих молочных продуктов в России, а также одним из ведущих производителей детского питания и альтернативных напитков на растительной основе. Продукция производится на 13 заводах, 90% продукции относится к категории здорового питания. Компания выпускает продукцию под брендами «Простоквашино», «АктиБио», Actimuno, «Растишка», «Тёма», «Даниссимо», «Био Баланс», «Актуаль» и др. Альтернативные напитки на растительной основе производятся под брендом Planto.

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