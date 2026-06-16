Производство сахара в России в следующем сезоне сократится

Возможности роста экспорта сахара ограничены мировыми ценами и курсом рубля Pixabay

В следующем сезоне (с 1 августа 2026-го по 31 июля 2027 года) производство сахара в России составит 6,25 млн т, что на 10,7% меньше, чем в текущем сельхозгоду, прогнозирует Минсельхоз США (USDA). Снижение производства сахара в России может начаться после цикла его роста. В текущем сезоне, согласно прогнозу, выпуск увеличится на 3,7%, до 7 млн т. По предварительным оценкам Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), производство в следующем сезоне составит 6,3 млн т против 6,4 млн т в текущем.



Ведущий эксперт ИКАР Евгений Иванов сообщил «Агроинвестору», что сев сахарной свеклы в этом году прошел нормально, критичных погодных условий не наблюдалось ни в одном регионе. «Юг, как и предыдущие два сезона, отсеялся рекордно рано. Центр — рекордно поздно: последние 10 лет так поздно не сеяли. Остальные регионы — чуть позже среднего срока», — добавил он. По словам эксперта, для сахарной свеклы, как и для яровых агрокультур в целом, более критична засуха, особенно длительная, а не избыток влаги. «Но результирующий сахар на гектар пока непонятен», — отмечает он.



В то же время рынок сбыта для производителей сахара ограничен в условиях снижения его потребления, указывают аналитики USDA. Они прогнозируют, что в сезоне-2026/27 внутреннему рынку России потребуется 5,75 млн т продукции — это на 11,5% меньше, чем годом ранее. ИКАР оценивает показатель в 5,6 млн т (минус 0,9% год к году). Более 50% сахара в России потребляется индустриально, но в 2025 году объем выпуска многих сахароемких продуктов перестал расти, сказал Иванов «Коммерсанту». Прямое потребление сахара, по его словам, устойчиво снижается уже несколько десятилетий.



Партнер по развитию бизнеса Neo Альбина Корягина говорит, что производители продуктов питания заменяют сахар дешевыми и технологичными подсластителями, стремясь сохранить рыночную цену. Это актуально в том числе в контексте действующего с 1 июля 2023 года акциза на сахаросодержащие напитки. Гендиректор «Союзнапитки» Алла Андреева отмечает, что за три года доля напитков с содержанием сахара более 5 г на 100 мл снизилась с 75% до 30%. Но, по ее словам, дело не только в акцизе, но и в тренде на снижение калорийности. Тенденция, по мнению Андреевой, сохранится.



При этом розничные продажи сахара за январь-март 2026 года сократились на 4% в натуральном выражении год к году, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на NTech. За счет сниженного потребления Россия, вероятно, сможет поддерживать экспорт. В USDA ждут, что в сезоне-2025/26 года страна отправит за рубеж 551 тыс. т сахара, сохранив показатель на уровне прошлого сезона. В то же время Иванов ранее неоднократно говорил, что сложность экспорта сахара в том, что мировая цена на него с учетом курса рубля «не поражает воображение» и снижается третий сезон подряд. При этом были периоды, когда российская цена на сахар была ниже мировой, и тогда отгрузки повышались. Следовательно, по его мнению, существенный рост экспорта сахара — более 50 тыс. т в месяц — возможен при дисконте к мировой цене.



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