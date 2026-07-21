В рейтинге крупнейших переработчиков молока новый лидер

Выручка компании составила 167,1 млрд рублей — на 17,9% больше, чем годом ранее «Простоквашино»

«Логика молока» вернулась на первое место в рейтинге крупнейших переработчиков молока по итогам 2025 года, который составили «Союзмолоко», Streda Consulting и «Милкньюс». Выручка компании достигла 167,1 млрд руб. — на 17,9% больше, чем годом ранее. За первое место шла острая борьба: компания «Вимм-Билль-Данн» («ПепсиКо»), занимавшая верхнюю строчку списка в последние годы, сохраняла накопленный ранее отрыв, несмотря на более скромные темпы роста выручки, отметили авторы рейтинга. К декабрю обе компании преодолели рубеж в 160 млрд руб., но в итоге «Логика молока» вышла вперед. «Вимм-Билль-Данн» заняла второе место с показателем 162,3 млрд руб. (плюс 6,7%).



«Высшая строчка в рейтинге российских производителей молочных продуктов говорит о верности выбранной стратегии не только с точки зрения наращивания производства и расширения функциональной и инновационной продуктовой линейки, спрос на которую растет двузначными темпами, но и с точки зрения выхода в новые категории, — отметил председатель совета директоров «Логики молока» Руслан Алисултанов. — Мы уже представлены на рынке мороженого и намерены интенсивно развивать это направление, а наши планы выйти в текущем году в категорию сыров позволит упрочить лидерство в отрасли».



На одну строчку поднялась ставшая третьей «Комос Групп» с выручкой 63,1 млрд руб. (рост на 17,3%). За четыре года компания удвоила масштабы бизнеса, обращают внимание авторы рейтинга. Крупнейший производитель сыров Hochland Russland, напротив, потеряла одну позицию в рейтинге и заняла четвертое место с 60,8 млрд руб. (плюс 12,6%). Замыкает первую пятерку, как и годом ранее, лидер рынка мороженого — «Ренна» с 58,1 млрд руб. (плюс 13,3%).



Позиции ГК «Молвест» (шестое место, 51,7 млрд руб., рост на 4,2%) и Юговского комбината молочных продуктов (седьмое место, 46,4 млрд руб., плюс 4,7%) не изменились. Компания Ehrmann поднялась на одну строчку и стала восьмой с 40,6 млрд руб. выручки (плюс 19,8%). Ставшая девятой ГК «Фудлэнд» увеличила выручку на 3,1%, до 40 млрд руб., однако опустилась на одну строку. Замыкает первую десятку, как и в прошлом году, Lactalis Groupe с выручкой 33 млрд руб. (плюс 8,4%).



Лидерами по темпам роста выручки стали компании ГК «Сыробогатов» (плюс 37,5%, 18-е место с 21,3 млрд руб.), ГК «Базальт Агро» (33,9%, 21-е место с 19,2 млрд руб.), «Лебедяньмолоко» (плюс 25,7%, 27-е место с 17,2 млрд руб.), ГК «Российское Молоко» (плюс 24,7%, 16-е место с 24,8 млрд руб.), «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева (плюс 23,3%, 20-е место с 20,7 млрд руб.) и ГК «Руслакто» (плюс 21,1%, 30-е место с 14,5 млрд руб.).



Наименьшие темпы роста (до 10%) показали производители сыров и биржевых продуктов, которые в условиях ограниченных экспортных возможностей испытывают наибольшее давление как со стороны импорта из Беларуси, так и сдержанного внутреннего спроса. Более стабильная динамика роста (10-20%) у производителей цельномолочной продукции, у которых есть сильные бренды и доля на полках сетей, а также у лидеров в нишевых сегментах рынка, отметили авторы рейтинга.



«Главный вывод обновленного рейтинга — не только смена лидера, но и подтверждение того, что в условиях высокой волатильности спроса и жесткой конкуренции побеждают компании, способные сочетать масштаб с инвестиционной активностью и гибкостью в управлении ассортиментом, — подчеркнул гендиректор «Союзмолоко» Артем Белов. — Устойчивый рост сегодня обеспечивают не столько ценовая конъюнктура, сколько системная работа над себестоимостью, диверсификация портфеля и готовность к сделкам M&A, которые позволяют быстро наращивать долю рынка. Мы видим, что будущие лидеры — это те, кто уже сейчас закладывает базу для роста на 5-10 лет вперед через развитие глубокой переработки и функциональных продуктов».



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