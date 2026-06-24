«Народный фермер» просит снизить ставку НДС для продуктов переработки овощей до 10%

Для большинства других производителей продовольствия также действует пониженная ставка НДС в 10% М. Стулов / Ведомости

Ассоциация «Народный фермер» просит снизить ставку НДС для продуктов переработки овощей с действующих 22% до 10%. Соответствующее обращение было направлено в Минсельхоз, Госдуму, Совет Федерации и Торгово-промышленную палату (ТПП). По мнению фермеров, это позволит выровнять условия налогообложения для организаций, перерабатывающих овощи, и производителей других видов продовольственных товаров, для которых уже действует ставка 10%, пишет Forbes. Речь идет в том числе о производителях мяса и мясопродуктов, молока и молокопродуктов, а также хлеба и хлебобулочных изделий.



Кроме того, как говорится в предложении, предлагаемая мера позволит российским производителям увеличить объемы оборотных средств и вложить их во внедрение технологий для глубокой переработки продукции овощеводства. Это будет способствовать развитию конкурентоспособности отечественных производителей сельхозтоваров при продаже и переработке овощей, включая картофель, считают в ассоциации. В обращении ассоциацию подчеркивает, что пониженная ставка НДС на продукты питания имеет важное социальное значение и оказывает прямое влияние на стоимость продуктов. «В настоящее время на большинство базовых продуктов питания установлена такая сниженная ставка, однако продукция переработки овощей по непонятной причине в этот перечень не вошла», — говорится в письме «Народного фермера» (цитата по Forbes).



Гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова считает, что мотивацию ассоциации понять можно. Так, производство овощей облагается ставкой НДС в 10%, а любая их переработка — в 22%. «При этом раньше компании с небольшими оборотами могли работать вообще без НДС, сейчас же все обязаны его платить, и фискальная нагрузка на фермеров сильно увеличилась, что приводит и к росту себестоимости продукции», — говорит эксперт. В то же время, продолжает она, крупные переработчики раньше и так платили базовую, а не пониженную ставку НДС, в отличие от фермеров и ИП.



«Сложно оценить, насколько усиление фискальной нагрузки увеличивает затраты <...>, но в любом случае все производители и переработчики сельхозпродукции сейчас зажаты в “ценовые ножницы” <...> — это однозначно. Себестоимость растет гораздо быстрее, чем цены реализации. Поэтому любая дополнительная нагрузка больше снижает маржинальность, если она вообще остается», — прокомментировала Решетникова «Агроинвестору». В то же время, продолжает она, доля малых хозяйств в переработке невелика, в отличие от производства овощей открытого грунта и картофеля: линии для переработки требуют оборудования, помещений, дополнительной логистики и др.



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