«ЭкоНива» сохранила первое место в рейтинге крупнейших производителей молока-сырья

Акценты в развитии отрасли смещаются с роста объемов в сторону фокуса на повышение эффективности М. Стулов / Ведомости

ГК «ЭкоНива» снова заняла первое место в рейтинге топ-30 крупнейших в стране производителей сырого молока, подготовленном аналитиками Национального союза производителей молока («Союзмолоко»), компанией Streda Consulting и агентством «Милкньюс». В прошлом году валовой надой в компании составил 1,45 млн т в физическом весе — на 100 тыс. т больше, чем в 2024-м. Ежегодно «ЭкоНива» наращивает продуктивность молочного поголовья на 6-7%, уточнила компания. В 2025 году среднее поголовье КРС во всех хозяйствах группы превысило 251 тыс. голов (в 2024-м было 248 тыс. голов), в том числе фуражных коров — 120,1 тыс. голов (116,5 тыс.).



В сумме участники рейтинга увеличили объемы производства молока на рекордные 10%, до 5,2 млн т. Рост был обеспечен главным образом за счет повышения продуктивности стада, а также сохранения инвестиционной активности у крупных комплексов. При этом доля топ-30 игроков на рынке достигла 25%, если учитывать только сельхозорганизации (20% от общего объема). 19 компаний из списка лидеров перешагнули порог в 100 тыс. т, тогда как два года назад таких было только 15, отметили авторы рейтинга.



Второе место в рейтинге сохранил «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева, хотя он и снизил производство на 3,9%, до 330,9 тыс. т. На две строчки поднялась ставшая третьей ГК «Русмолко», увеличившая надой на 25,3%, до 271,2 тыс. т. Четвертую строчку, как и в прошлом рейтинге, занял агрохолдинг «Степь» с 266,8 тыс. т (плюс 21,3%). Замыкает первую пятерку «АгроПромкомплектация», потерявшая две позиции, хотя производство молока у нее и увеличилось на 1,5%, до 233,6 тыс. т.



Шестым в списке, как и годом ранее, стал агрохолдинг «Дороничи», увеличивший производство на 6,5%, до 157,4 тыс. т. «Румелко Агро» поднялась на девять строчек и стала седьмой с показателем 149,3 тыс. т (рост на 44,3%). «Зеленая долина» переместилась с седьмого на восьмое место, несмотря на прирост производства на 6,7%, до 140,7 тыс. т. Также одну позицию в рейтинге потерял Кировский молочный комбинат, ставший девятым со 131,6 тыс. т (плюс 0,3%). На десятой строчке, как и годом ранее, агрокомплекс «Лабинский, который произвел 130,4 тыс. т молока (плюс 9,3%).



Акценты в развитии отрасли быстро смещаются с роста объемов в сторону фокуса на повышение эффективности. «Если в предыдущие годы с рынка выбывали прежде всего небольшие и низкоэффективные хозяйства, то текущая экономическая ситуация на фермах вынуждает даже крупные агрохолдинги, с одной стороны, оптимизировать структуру бизнеса, закрывая наименее эффективные отделения, а с другой — максимально повышать продуктивность и эффективность всех технологических процессов на крупных комплексах», — отметил гендиректор Streda Consulting Алексей Груздев, слова которого приводит «Милкньюс». Несмотря на все сложности, для стратегических инвесторов отрасль продолжает оставаться привлекательной, и лидеры рынка продолжают анонсировать масштабные проекты по расширению мощностей.



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