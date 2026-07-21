Производство мяса птицы продолжает снижаться

Летом плотность посадки птицы уменьшается из-за высоких температур Ю. Эйвазова / Ведомости

Ограниченные возможности роста цены и перепроизводство привели к падению выпуску мяса птицы на убой. Так, в июне он составил 526,8 тыс. т, что на 5,8% меньше, чем год назад, следует из данных Росстата. Это единственный вид мяса, показавший выраженное снижение: производство КРС на убой демонстрирует рост на 4,1%, свиней — на 3%, овец и коз — на 11,3%. При этом в мае 2026-го относительно мая 2025-го падение составляло только 4% (до 557 тыс. т), в апреле было на уровне прошлого года. В целом в январе-июне сельхозорганизации выпустили на убой 3,29 млн т птицы — меньше, чем в 2025-м.



Впрочем, производство птицы в России превышает потребности внутреннего рынка, сообщили «Коммерсанту» в Минсельхозе. Текущую динамику там связывают с сезонностью, а также со спросом и предложением внутри страны и за рубежом. Лето — традиционно непростой период для российских птицеводов. Гендиректор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов отмечает, что плотность посадки птицы в условиях повышенных температур снижается. Потребители же могут переходить на более легкое меню.



По словам президента Agrifood Strategies Альберта Давлеева, нынешний выпуск мяса птицы объясняется перепроизводством прошлого года в условиях ограниченной возможности для сбыта «излишков». В 2025 году, по данным Россельхознадзора, на внешние рынки было отгружено 409,5 тыс. т мяса птицы, или 5,6% от совокупного производства. На внутреннем рынке избыток предложения давил на цены. Так, согласно Росстату, в июне средняя розничная стоимость охлажденной и мороженой курицы составила 238,6 руб./кг, увеличившись год к году на 5,1%, что ниже годовой инфляции (6,02% в июне). Давлеев объясняет рост себестоимости увеличением затрат на корма и другие ресурсы. Одновременно выпуск мяса птицы снизился в приграничных регионах, замечает он. Так, по данным Росстата, в Курской области в январе-июне 2026 года аграрии произвели 54,8 тыс. т птицы на убой. Год к году значение сократилось на 14,2%. В Белгородской области, впрочем, показатель, наоборот, увеличился на 4,8%, до 384,3 тыс. т.



В то же время, по данным компании Neo, в сегменте охлажденного мяса птицы средняя доходность в прошлом году снизилась с 12% до 6%, замороженного — балансирует около нуля. Этот фактор ранее привел к уменьшению инвестиционной активности в отрасли и уходу с рынка части игроков: количество птицеводческих компаний за год сократилось на 2,8%, до 4,6 тыс. к началу июня. При этом действующие компании могли сократить поголовье. Согласно Росстату, в июне 2026 года в сельхозорганизациях было 479 млн голов птицы, что на 1,3% меньше, чем в 2025-м. По словам Давлеева, многие сознательно снизили закладку яйца, что уже начало отражаться на оптовых ценах. Так, согласно подсчетам участников рынка, выполненным для отраслевых союзов, на неделе 13-19 июля оптовая стоимость тушки бройлера составила 235 руб./кг, прибавив год к году 27%. В структуре разделки заметнее всего подорожало филе — на 36% год к году, до 418 руб./кг, на втором месте бедро — на 29%, до 181 руб./кг. Скачок цен аналитики отмечают с конца июня.



Ранее «Агроинвестор» писал, что по итогам первого полугодия средняя рентабельность производителей мяса птицы снизилась до 6-7% с 8-9% годом ранее и 10-12% в 2024 году. Это минимальный показатель за последние несколько лет, сообщали «Известия» со ссылкой на слова Давлеева. По его словам, производители мяса птицы традиционно уделяли большое внимание повышению эффективности, однако в последние полтора года оптимизация стала фактически условием выживания бизнеса. Давление на отрасль усилили стагнация оптовых цен, удорожание кредитов и рост затрат на оплату труда. Одной из причин ухудшения финансовых показателей эксперты называли увеличение ввоза куриного филе из Китая.



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