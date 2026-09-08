Экспорт индейководческой продукции сократился на 21%

Рост спроса на внутреннем рынке опережает увеличение производства Pixabay

За семь месяцев 2026 года экспорт индейководческой продукции составил 17,3 тыс. т, что на 21% меньше, чем за аналогичный период 2025-го, сообщил «Агроинвестору» исполнительный директор Национальной ассоциации производителей индейки (НАПИ) Анатолий Вельматов. При этом окончательный результат по итогам года будет зависеть прежде всего от темпов восстановления производства после дефицита инкубационного яйца, эпизоотической ситуации, ценовой конъюнктуры, а также от доступности и емкости экспортных рынков.



Вельматов говорит, что в начале 2026-го отрасль ориентировалась на экспорт порядка 42 тыс. т. Однако по итогам первого полугодия стало понятно, что этот ориентир, скорее всего, будет скорректирован: основным ограничивающим фактором стал дефицит инкубационного яйца, который ощущался с ноября 2025 года и был в целом преодолен только к июню-июлю 2026-го.



«В результате предприятия не смогли своевременно увеличить посадку птицы и нарастить выпуск мяса индейки в объемах, соответствующих растущему спросу», — говорит Вельматов. По оценкам НАПИ, с конца четвертого квартала 2025 года спрос на продукцию индейководства прибавил примерно 15%, тогда как производство за шесть месяцев 2026-го увеличилось лишь на 0,8%. Это напрямую отразилось и на возможностях экспортных отгрузок.



Сейчас ситуация с обеспечением инкубационным яйцом стабилизировалась: предприятия вышли на полную посадку, поэтому в четвертом квартале НАПИ ожидает заметного увеличения производства. По текущим расчетам, экспорт продукции индейководства по итогам 2026-го может составить около 40 тыс. т (примерно на уровне прошлого года либо на 2% выше), при этом экспортная выручка, вероятно, увеличится из-за повышения цен на индейку на мировом и внутреннем рынках.



Также Вельматов сообщил, что в этом году география поставок меняется. «Наблюдается сокращение отгрузок в Китай: спрос на этом рынке остается сдержанным, а ценовая конъюнктура для российской индейки менее привлекательна, чем ранее. Часть продукции, которая прежде могла быть направлена в Китай, переориентируется на внутренний рынок — по наиболее востребованным позициям — и в страны Африки, прежде всего по ассортименту, менее востребованному российским потребителем», — говорит Вельматов.



При этом наиболее заметный рост сейчас показывает африканское направление: Бенин, ДР Конго, Габон, Гана, Мозамбик и др. В частности, за семь месяцев 2026 года в страны Африки уже поставлено около 8,9 тыс. т продукции, что на 30% больше объема экспорта за аналогичный период 2025-го. По итогам текущего года поставки в страны Африки могут составить порядка 16-17 тыс. т, оценивают в НАПИ.



Кроме того, сохраняются значительные объемы экспорта в страны Центральной Азии: рост этого направления, начавшийся в прошлом году, продолжается и в 2026-м. При этом поставки на Ближний Восток несколько сократились, но рынок остается важным для российских производителей, говорит Вельматов. В целом, по его словам, именно страны Африки сейчас выступают наиболее динамичным направлением для расширения российского экспорта индейки.



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