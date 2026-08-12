«Дамате» расширит выпуск полуфабрикатов из индейки на 30%

Спрос на полуфабрикаты из индейки растет «Дамате»

«Дамате», крупнейший в России производитель индейки, увеличит мощность производства брендированных натуральных и рубленых полуфабрикатов из индейки на 30% — со 120 тыс. т. до 155 тыс. т продукции в год. Инвестиции в проект составят около 1 млрд руб. Необходимость расширения производства обусловлена растущим спросом на эти виды продукции среди потребителей, сообщила компания.



Проект реализуется на заводах по убою и переработке индейки «Дамате» в Ростовской и Пензенской областях. Модернизация затронет 15 линий. До конца года будут проведены монтажно-строительные работы и установлено новое оборудование. На предприятии в Пензенской области модернизация позволит увеличить мощность производства филе голени, крыла и грудки, а также крупнокусковых полуфабрикатов, фаршей, купат и фрикаделек. В Ростовской области «Дамате» нарастит мощность выпуска стейковой группы, филе голени, мелкокусковых полуфабрикатов, а также установит новое оборудование для полностью автоматических линий по производству бифштексов и фрикаделек.



«Дамате» всегда активно ищет новые возможности для расширения продуктовой линейки, в том числе, улучшая формат продукции для удобства конечного потребителя, отметил заместитель генерального директора по экономике и финансам «Дамате» Станислав Варич. «В текущей ситуации мы в приоритетном порядке реализуем проекты, направленные на повышение эффективности товарного ассортимента, что позволит не только увеличить объем производства востребованных на рынке позиций, но и быстро окупить вложенные инвестиции», — говорит он.



Исполнительный директор Национальной ассоциации производителей индейки Анатолий Вельматов ранее рассказывал «Агроинвестору», что спрос на индейку увеличился как в рознице, так и в общественном питании, в том числе школьном, а также у переработчиков. Ежегодный рост спроса на индейку в России оценивается на уровне 15%.



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