«Сибагро»

Как меняется современная мясопереработка, почему важно учитывать поведение потребителей, и в чем преимущества производства полного цикла — об этом «Агроинвестору» рассказал директор дивизиона коммерции и мясопереработки «Сибагро» Петр Мизонов.



Сегодня Россия полностью обеспечивает внутренний спрос на свинину и входит в пятерку крупнейших мировых экспортеров. Как в этих условиях изменилась отрасль мясопереработки?



Сейчас важно не просто произвести качественное мясо, а предложить покупателю именно тот продукт, который он готов выбрать. Если посмотреть на потребительские привычки, то изменения очевидны. Люди стали иначе относиться к своему времени. Они реже покупают большие запасы мяса, которые нужно хранить в морозильнике, размораживать и долго готовить. Гораздо чаще выбор падает на охлажденное мясо, уже нарезанные куски, фарш или готовые полуфабрикаты. Именно поэтому сегодня выигрывают компании, которые умеют быстро подстраиваться под эти изменения.



Получается, современная мясопереработка — это уже не столько производство, сколько работа с запросами покупателей?



Именно так. Хороший пример — рынок колбасных изделий. Еще недавно он был главным драйвером переработки, а сейчас почти не растет. При этом спрос на полуфабрикаты за последние десять лет увеличился в два, а в некоторых категориях — почти в три раза. Покупатель хочет не просто мясо, он хочет решение. Чтобы продукт было легко купить, быстро приготовить и при этом быть уверенным в его качестве. Поэтому производителям приходится думать не только о рецептуре, но и об упаковке, фасовке, удобстве хранения и сроках годности.







Насколько полный цикл производства помогает быстрее реагировать на эти изменения?



Очень помогает. Когда компания сама выращивает зерно, производит комбикорма, занимается генетикой, выращивает животных и затем перерабатывает мясо, она полностью контролирует качество продукта. Мы понимаем происхождение сырья на каждом этапе, не зависим от внешних поставщиков мяса и можем быстрее выводить новые продукты на рынок. Кроме того, полный цикл позволяет эффективнее управлять себестоимостью. Это важно и для бизнеса, и для покупателя.



При этом мы постепенно переносим часть переработки ближе к месту производства сырья. Сегодня обвалка мяса организована на всех наших производственных площадках, на пяти предприятиях объем обвалки достигает около 400 т в сутки. Это сокращает логистику, позволяет быстрее доставлять продукцию на дальнейшую переработку, сохраняя ее свежесть.



Какие категории продукции у компании сегодня растут быстрее всего?



В первую очередь продукты глубокой переработки. Это различные полуфабрикаты, готовые блюда, деликатесы. Например, в этом году мы начали выпускать риеты. Для российского рынка это пока относительно новая категория, но спрос оказался очень хорошим. Следующим этапом станут деликатесы в тубах. Технология позволяет готовить мясо в собственном соку без потери вкуса и сочности. Кроме того, такая форма продукта удобна для упаковки и торговли. Также мы готовим запуск новой линии по производству нарезок и развиваем направление мясных снеков.



При этом компания активно инвестирует и в переработку мяса птицы. Почему?



Рыночные тренды одинаково влияют на все сегменты мясной отрасли. Именно поэтому мы активно инвестируем в развитие Томской птицефабрики: на модернизацию производства уже направлено более 470 млн руб. Параллельно запускаем линию полуфабрикатов. Первые продукты — котлеты и медальоны — уже представлены в магазинах.



Получается, что конкурируют уже не производители, а производственные экосистемы, согласны?



Абсолютно. Сегодня уже недостаточно иметь хороший завод. Нужно быстро принимать решения, управлять всей цепочкой поставок, работать с ассортиментом, логистикой, торговыми сетями и цифровыми сервисами.



Например, недавно мы запустили мобильный сервис для малого бизнеса. Заметили, что небольшие магазины, кафе, рестораны и фермерские лавки хотят покупать мясо напрямую у производителя, но существующие механизмы закупок далеко не всегда удобны. Через приложение предприниматель может выбрать продукцию и оформить заказ и доставку напрямую с мясокомбината. Сейчас сервис уже работает в Томской области и Алтайском крае. Его используют небольшие торговые точки, рынки, кафе, шашлычные и рестораны. Для малого бизнеса это возможность покупать мясо напрямую у производителя без сложных процедур, а для нас — еще один способ быть ближе к клиенту и быстрее реагировать на его потребности.







Насколько для компании важно развитие экспорта?



В прошлом году мы экспортировали около 35 тыс. т продукции, что стало нашим внутренним рекордом. При этом структура поставок меняется. Если раньше за рубеж отправлялись в основном полутуши, то сегодня все больше востребованы продукты глубокой переработки. Мы уже давно возим в Азию и СНГ, готовимся расширять присутствие в странах Юго-Восточной Азии, продолжаем работу по аттестации предприятий для новых экспортных рынков, включая Филиппины и Китай.



Какие ограничения сдерживают более активное развитие бизнеса?



Высокая ключевая ставка делает любые инвестиции существенно дороже. Остаются вопросы стоимости логистики, топлива, дефицита кадров. Но именно поэтому особенно важно иметь устойчивую производственную систему полного цикла. Она дает возможность гибко реагировать на изменения рынка, продолжать инвестировать в развитие и выпускать продукты, которые действительно востребованы покупателями.



Что сегодня вы считаете главным конкурентным преимуществом «Сибагро»?



Возможность быстро меняться. Сегодня уже недостаточно просто производить качественное мясо. Нужно понимать, как меняются привычки покупателей, как развивается торговля, чего ждут розничные сети, малый бизнес и экспортные рынки. Современная мясопереработка — это постоянная работа с запросами рынка. И выигрывают те компании, которые умеют не только производить, но и быстрее других адаптироваться к этим изменениям. Именно поэтому для нас главный ориентир — потребитель. Все остальное — технологии, инвестиции, новые продукты и цифровые сервисы — лишь инструменты, которые помогают ему соответствовать.



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