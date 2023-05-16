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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

Михаил Мишустин поручил скорректировать меры поддержки мясного овцеводства в СКФО

При расчете субсидий может быть применен повышающий коэффициент

| Агроинвестор |

По итогам 2022 года поголовье овец в России составило 19 млн животных
По итогам 2022 года поголовье овец в России составило 19 млн животных

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минсельхозу, Минэкономразвития и Минфину к середине октября проработать возможность корректировки с 2024 года мер поддержки мясного овцеводства на Северном Кавказе в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства. Поручение дано по итогам совещания с членами правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития СКФО, прошедшего в начале мая.

Ведомствам необходимо проработать вопрос о компенсации прямых затрат на создание и модернизацию откормочных площадок и овцеводческих комплексов мясного направления мощностью не менее 3 тыс. скотомест, а также рассмотреть возможность увеличения субсидии на поддержку овцеводства и козоводства за счет применения при их расчете повышающего коэффициента, говорится на сайте кабмина.

В середине декабря прошлого года президент Владимир Путин поручил правительству представить предложения по вопросу разработки и утверждения комплексной программы развития индустриального мясного овцеводства в Северо-Кавказском федеральном округе до 2030 года. В ноябре 2022-го с предложением принять такую программу к главе государства обратился председатель совета директоров компании «» Наум Бабаев. Программа должна учитывать особенности и традиции Северного Кавказа, а также специфику развития региона, отмечал он.

В январе 2023 года в ходе форума «Развитие овцеводства на Северном Кавказе» замминистра сельского хозяйства Андрей Разин отмечал, что программа может быть принята в ближайшее время. «Программа готовится с Минэкономразвития, обо всех параметрах программы мы договорились, в целом мы сбалансировали меры поддержки, чтобы они не перекликались, а были взаимодополняющими, — рассказывал он на форуме. — Надеюсь, что в ближайшее время программа формализуется в виде принятого документа с источниками дополнительного финансирования помимо тех, что у нас есть в госпрограмме развития АПК. Это позволит по-новому взглянуть на отрасль и создать новые точки роста».

Как ранее писал «», стоимость программы оценивалась в 40,6 млрд руб., в том числе 14,9 млрд руб. — из федерального бюджета. В рамках проекта программы обсуждалась поддержка в виде компенсации 25% затрат на создание и модернизацию комплексов (ферм с поголовьем от 2 тыс. овцематок и откормочных площадок от 3 тыс. скотомест — на первом этапе в 2024—2026 годах и на 1 тыс. овцематок и 2 тыс. скотомест — на втором этапе в 2027—2030 годах), а также субсидия 35 руб. на 1 кг мяса в живом весе, сданного на убой или переработку. 

Сейчас овцеводам субсидируют 20% капзатрат при создании комплексов от 15 тыс. овцематок, выплачивают субсидию на 1 кг мяса, субсидируют расходы на содержание племенного и товарного маточного поголовья, также есть грантовая поддержка для семейных ферм. Согласно Росстату, по итогам 2022 года поголовье овец в России составило 19 млн животных, снизившись на 0,3% по сравнению с 2021-м. При этом с 2015 года стадо овец сократилось примерно на 4 млн голов, оценивал Национальный союз овцеводов. В регионах СКФО содержится свыше 8 млн овец (плюс 2,1% по сравнению с 2021 годом).

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