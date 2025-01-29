Группа «Продо» вкладывает более 2,5 млрд рублей в реконструкцию свинокомплекса

«Омский бекон» - один из крупнейших производителей свинины в Западной Сибири Группа «Продо»

В ноябре 2025 года на свиноводческом предприятии «Омский бекон» (группа «Продо») завершится второй этап реконструкции промышленного комплекса «Чунаевский-2». Будет запущен корпус-моноблок с полным циклом выращивания свиней на 50 тыс. голов, два корпуса для подготовки ремонтного молодняка, а также объекты инженерной и сопутствующей инфраструктуры. Объем инвестиций в проект превысит 2,5 млрд руб., сообщили «Агроинвестору» в компании.



Существенным отличием комплекса «Чунаевский-2» от запущенного в 2017 году проекта реконструкции «Чунаевский-1» станет расположение поголовья, что позволит максимально оптимизировать логистические процессы и повысить нормы биобезопасности на предприятии. В двух зданиях будут располагаться участки холосто-супоросных свиноматок, опороса, доращивания и откорма. Нововведением проекта станет установка системы автоматической доставки корма, рассказал директор предприятия Николай Букулит. Благодаря реконструкции объем производства на предприятии увеличится на 11 тыс. т в год.



«Омский бекон» - один из крупнейших производителей свинины в Западной Сибири, по собственным данным, предприятие занимает 30% рынка Омской области по промышленному производству свинины, выпуская свыше 19 тыс. т мяса в живом весе в год. По итогам 2024-го комплекс вышел на лидирующие показатели в отрасли по ряду ключевых показателей: конверсии корма на 1 кг привеса, суточному привесу по стаду и реализации группы откорма на одну свиноматку.



Группа «Продо» - один из крупнейших российских производителей продукции из мяса птицы, колбасных изделий, полуфабрикатов и мясных деликатесов. Бизнес компании включает полный производственный цикл от выпуска сырья до реализации готовой продукции. В состав группы входят три мясоперерабатывающих комбината, три птицефабрики, свиноводческое предприятие, растениеводческий комплекс, комбикормовый завод и фирменная розничная сеть. Крупнейшие бренды: «Клинский», «Омский Бекон», «Троекурово», «Рококо», «Черный Кабан», «Ясная горка» и др., продукция представлена в 65 регионах страны.



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