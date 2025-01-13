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Свинокомплекс группы «Продо» улучшил производственные показатели

«Омский бекон» сократил конверсию корма, повысил суточный привес и производство мяса на свиноматку

| Агроинвестор |

«Омский бекон» - один из крупнейших производителей свинины в Западной Сибири
«Омский бекон» - один из крупнейших производителей свинины в Западной Сибири

«Омский бекон», свиноводческое предприятие группы «», вышел на лидирующие показатели в отрасли по ряду ключевых производственных показателей: конверсии корма на 1 кг привеса, суточному привесу по стаду и реализации группы откорма на одну свиноматку, рассказали «» в компании.

По итогам 2024 года свинокомплекс сократил конверсию корма до 2,72 кг на 1 кг привеса против средних по рынку 2,78 кг. Суточный привес по стаду составил 711 г, что почти на 8% выше среднеотраслевого значения. Реализация группы откорма на одну свиноматку у предприятия выросла более чем на 10% — с 27 до 30 голов (среднеотраслевой показатель — 28 голов). Выход мяса на одну свиноматку при средних по отрасли 3430 кг в живом весе у компании достиг 4131 кг, увеличившись на 7% относительно уровня 2023 года.

Рост эффективности производства на «Омском беконе» начался с вводом в эксплуатацию в 2019 году племенного репродуктора на 1,7 тыс. свиноматок и станции искусственного осеменения на 150 хряков, поясняют в компании.  Инвестиции в проект составили 1,9 млрд руб., ранее сообщала пресс-служба правительства Омской области. Новые технологии и оборудование позволили предприятию перейти на выращивание гибридов генетики «Хайпор». Сейчас на комплексе реализуется второй этап инвестиционной программы, который позволит удвоить объем производства.

«Омский бекон» - один из крупнейших производителей свинины в Западной Сибири, по собственным данным, предприятие занимает 30% рынка Омской области по промышленному производству свинины, выпуская свыше 19 тыс. т мяса в живом весе. Группа «» - один из крупнейших российских производителей продукции из мяса птицы, колбасных изделий, полуфабрикатов и мясных деликатесов. В составе группы 11 предприятий, расположенных в Центральном, Сибирском, Уральском и Приволжском федеральных округах.

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