«Русагро» сообщила о закрытии сделки по консолидации 100% долей и контроля над ООО «ГК Агро-Белогорье» в ноябре прошлого года М. Стулов / Ведомости

Группа «Русагро» передала ГК «Агро-Белогорье» в доверительное управление Корпорации развития Белгородской области, следует из данных ЕГРЮЛ. Эту информацию в своем Телеграм-канале подтвердил губернатор региона Вячеслав Гладков после встречи с гендиректором агрохолдинга Тимуром Липатовым и топ-менеджментом компании. Причины решения не уточняются.



Группа «Русагро» сообщила о закрытии сделки по консолидации 100% долей и контроля над ООО «ГК Агро-Белогорье» в ноябре прошлого года. В состав последней входит 20 свинокомплексов, три комбикормовых завода, мясоперерабатывающее производство и свыше 100 тыс. га земель. Активы расположены в Белгородской области. «Консолидация “ГК Агро-Белогорье” позволит “Русагро” стать №2 производителем свинины в России, реализовать масштабные синергетические эффекты в сельскохозяйственном и мясном бизнес-направлениях группы», — сообщала тогда группа. Сделке предшествовал ряд судебных разбирательств, но в итоге стороны заключили мировое соглашение, условия которого не раскрывались.



«Агро-Белогорье» в своих соцсетях регулярно рассказывала о ходе интеграции с «Русагро». Так, например, 15 мая компания сообщила об объединении социальных сетей двух компаний. «В прошлом году мы с вами стали частью крупнейшего в России агропромышленного холдинга “Русагро”, и теперь пришло время объединить наши социальные сети в единый мощный канал информирования и коммуникации. Теперь все новости “Агро-Белогорья” вы сможете читать на ресурсах “Русагро”», — говорится в Телеграм-канале «Агро-Белогорья».



Между тем, основатель «Русагро» Владимир Мошкович с конца марта находится под арестом по обвинению в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. Следствие считает, что Мошкович и экс-гендиректор «Русагро» Максим Басов, который также арестован, обманным путем убедили основателя холдинга «Солнечные продукты» Владислава Бурова продать 85% компании, пообещав взамен инвестиции. Ущерб оценили более чем в 30 млрд руб., писал «Коммерсантъ». 20 мая следователь в Мещанском суде Москвы сообщила, что в отношении Мошковича возбуждено новое уголовное дело о даче взятки должностному лицу в особо крупном размере.



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