разделы

реклама

журналы

Спецпроект: проблема устойчивости сорняков
Спецпроект: проблема устойчивости сорняков

«Русагро» передала ГК «Агро-Белогорье» в доверительное управление Корпорации развития Белгородской области

Причины решения не уточняются

| Агроинвестор |

«Русагро» сообщила о закрытии сделки по консолидации 100% долей и контроля над ООО «ГК Агро-Белогорье» в ноябре прошлого года
«Русагро» сообщила о закрытии сделки по консолидации 100% долей и контроля над ООО «ГК Агро-Белогорье» в ноябре прошлого года

Группа «» передала ГК «» в доверительное управление Корпорации развития Белгородской области, следует из данных ЕГРЮЛ. Эту информацию в своем Телеграм-канале подтвердил губернатор региона Вячеслав Гладков после встречи с гендиректором агрохолдинга Тимуром Липатовым и топ-менеджментом компании. Причины решения не уточняются.

Группа «» сообщила о закрытии сделки по консолидации 100% долей и контроля над ООО «ГК » в ноябре прошлого года. В состав последней входит 20 свинокомплексов, три комбикормовых завода, мясоперерабатывающее производство и свыше 100 тыс. га земель. Активы расположены в Белгородской области. «Консолидация “ГК ” позволит “” стать №2 производителем свинины в России, реализовать масштабные синергетические эффекты в сельскохозяйственном и мясном бизнес-направлениях группы», — сообщала тогда группа. Сделке предшествовал ряд судебных разбирательств, но в итоге стороны заключили мировое соглашение, условия которого не раскрывались.

«» в своих соцсетях регулярно рассказывала о ходе интеграции с «». Так, например, 15 мая компания сообщила об объединении социальных сетей двух компаний. «В прошлом году мы с вами стали частью крупнейшего в России агропромышленного холдинга “”, и теперь пришло время объединить наши социальные сети в единый мощный канал информирования и коммуникации. Теперь все новости “Агро-Белогорья” вы сможете читать на ресурсах “”», — говорится в Телеграм-канале «Агро-Белогорья».

Между тем, основатель «» Владимир Мошкович с конца марта находится под арестом по обвинению в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. Следствие считает, что Мошкович и экс-гендиректор «» Максим Басов, который также арестован, обманным путем убедили основателя холдинга «» Владислава Бурова продать 85% компании, пообещав взамен инвестиции. Ущерб оценили более чем в 30 млрд руб., писал «Коммерсантъ». 20 мая следователь в Мещанском суде Москвы сообщила, что в отношении Мошковича возбуждено новое уголовное дело о даче взятки должностному лицу в особо крупном размере.

Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

Загрузка...

рекомендации

«Агротехника и технологии» №03, май-июнь 2025

Журнал

«Агротехника и технологии» №03, май-июнь 2025
Рыба вопреки. Рыбоводы заново отстраивают аквакультурную отрасль

«Агротехника и технологии»

Рыба вопреки. Рыбоводы заново отстраивают аквакультурную отрасль
«Агроинвестор» №05, май 2025

Журнал

«Агроинвестор» №05, май 2025
Сев в условиях нехватки влаги. Валовой сбора зерна может составить 125-129,5 млн т

«Агроинвестор»

Сев в условиях нехватки влаги. Валовой сбора зерна может составить 125-129,5 млн т
Лидеры снова в плюсе. Участники юбилейного рейтинга крупнейших производителей выпустили свыше 7,3 млн т мяса

«Агроинвестор»

Лидеры снова в плюсе. Участники юбилейного рейтинга крупнейших производителей выпустили свыше 7,3 млн т мяса