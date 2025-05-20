Против основателя «Русагро» возбудили новое уголовное дело

Бизнесмен арестован по обвинению в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями М. Стулов

В отношении основателя группы «Русагро» Вадима Мошковича, арестованного по обвинению в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями, возбуждено новое уголовное дело о даче взятки должностному лицу в особо крупном размере, пишет «Интерфакс». Об этом сообщила следователь в Мещанском суде Москвы, где рассматривается вопрос о продлении ареста бизнесмена. Подробности следователь не уточнила. По делу установлены 16 заявителей, которым причинен ущерб. Защита Мошковича возражала, поскольку ей не предоставили соответствующие материалы. В результате срок следствия продлили до 25 августа.



Следствие ходатайствует о продлении срока ареста Мошковичу, а также бывшему гендиректору «Русагро» Максиму Басову до 25 августа. Обоим фигурантам предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями. Вину они не признают.



В качестве потерпевших по делу проходят экс-владелец холдинга «Солнечные продукты» Владислав Буров, компания-кредитор «Сингента» и Федеральная налоговая служба. По данным следствия, подозреваемые убедили Бурова продать 85% акций его компании взамен на инвестиции, которые не были предоставлены, что причинило ущерб в размере 30 млрд руб., писал «Коммерсантъ». Позднее издание уточняло, что сумма ущерба увеличилась до 48 млрд руб.



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