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Спецпроект: проблема устойчивости сорняков

«Талина» вложит 6,4 млрд рублей в увеличение производства свинины

Компания начала строить два комплекса в Мордовии

| Агроинвестор |

Производственные мощности будут рассчитаны на замкнутый цикл воспроизводства и откорма свиней
Производственные мощности будут рассчитаны на замкнутый цикл воспроизводства и откорма свиней

«Мордовский племенной центр» (входит в ГК «») начал строительство двух свиноводческих комплексов в Мордовии. Проект реализуется при поддержке Россельхозбанка, Минсельхоза и региональных властей. Объем инвестиций в каждый комплекс составит 3,2 млрд руб., сообщила компания. Ввод комплексов в эксплуатацию намечен на 2026-2027 годы. На каждой площадке будет размещено по 4,8 тыс. свиноматок. Производственные мощности будут рассчитаны на замкнутый цикл воспроизводства и откорма свиней.

«Мы продолжаем последовательно инвестировать в развитие отрасли и выполнение задач в соответствии со стратегией продовольственной безопасности страны. Новые комплексы позволят не только увеличить объемы производства, но и внедрить передовые генетические и технологические решения», — отметила гендиректор «Талины» Марина Маркина.

Сейчас у группы 12 свинокомплексов в Мордовии и Ульяновской области с общим поголовьем более 800 тыс. животных. «Мордовский племенной центр» имеет статус селекционно‑генетического центра и ведет племенную работу, поставляя высокопродуктивных животных для собственных площадок по выращиванию товарной свинины. По данным , по итогам прошлого года ГК «» заняла девятое место среди крупнейших производителей свинины в России с объемом 170,9 тыс. т в живом весе. Новые площадки позволят увеличить объем выпуска продукции более чем на 38 тыс. т.

Ранее «» писал, что белгородская компания «Мясофорния» планирует создать в двух районах Ленинградской области кластер по выращиванию свиней и производству мясной продукции стоимостью 22,7 млрд руб. После выхода на полную мощность агрохолдинг будет производить более 110 тыс. т свинины в год. Также мясоперерабатывающий комбинат «Тосненский» (входит в группу ») намерен построить в регионе свинокомплекс мощностью 60 тыс. т свинины в живом весе в год, вложив 14,6 млрд руб.

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