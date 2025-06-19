«Талина» вложит 6,4 млрд рублей в увеличение производства свинины

Производственные мощности будут рассчитаны на замкнутый цикл воспроизводства и откорма свиней Pixabay

«Мордовский племенной центр» (входит в ГК «Талина») начал строительство двух свиноводческих комплексов в Мордовии. Проект реализуется при поддержке Россельхозбанка, Минсельхоза и региональных властей. Объем инвестиций в каждый комплекс составит 3,2 млрд руб., сообщила компания. Ввод комплексов в эксплуатацию намечен на 2026-2027 годы. На каждой площадке будет размещено по 4,8 тыс. свиноматок. Производственные мощности будут рассчитаны на замкнутый цикл воспроизводства и откорма свиней.



«Мы продолжаем последовательно инвестировать в развитие отрасли и выполнение задач в соответствии со стратегией продовольственной безопасности страны. Новые комплексы позволят не только увеличить объемы производства, но и внедрить передовые генетические и технологические решения», — отметила гендиректор «Талины» Марина Маркина.



Сейчас у группы 12 свинокомплексов в Мордовии и Ульяновской области с общим поголовьем более 800 тыс. животных. «Мордовский племенной центр» имеет статус селекционно‑генетического центра и ведет племенную работу, поставляя высокопродуктивных животных для собственных площадок по выращиванию товарной свинины. По данным Национального союза свиноводов, по итогам прошлого года ГК «Талина» заняла девятое место среди крупнейших производителей свинины в России с объемом 170,9 тыс. т в живом весе. Новые площадки позволят увеличить объем выпуска продукции более чем на 38 тыс. т.



Ранее «Агроинвестор» писал, что белгородская компания «Мясофорния» планирует создать в двух районах Ленинградской области кластер по выращиванию свиней и производству мясной продукции стоимостью 22,7 млрд руб. После выхода на полную мощность агрохолдинг будет производить более 110 тыс. т свинины в год. Также мясоперерабатывающий комбинат «Тосненский» (входит в группу «Таврос») намерен построить в регионе свинокомплекс мощностью 60 тыс. т свинины в живом весе в год, вложив 14,6 млрд руб.



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