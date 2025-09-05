В Хабаровском крае построят тепличный комплекс за 19 млрд рублей

Местному тепличному бизнесу сложно конкурировать с китайской продукцией В. Лысов

ТК «Хабаровский» намерен вложить 19 млрд руб. в создание нового тепличного комплекса на ТОР «Хабаровск», в районе имени Лазо. Его общая площадь, включая распределительный центр, составит 25,15 га. Ввод предприятия запланирован на 2027 год, компания планирует выращивать огурцы, томаты, а также ягоды, сообщает Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики.



По словам представителя ТК «Хабаровский» Дмитрия Кузнецова, выход на дальневосточный рынок с таким масштабным проектом — это стратегическое решение. «Преференциальный режим ТОР “Хабаровск” предоставляет нам необходимые инструменты для реализации планов по созданию одного из самых современных и технологичных тепличных комплексов. Наша цель — построить рентабельное производство и внести реальный вклад в развитие региона, обеспечивая его жителей свежими овощами и ягодами высочайшего качества круглый год», — отметил он (цитата по сайту Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики).



Гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова говорит, что сейчас Дальний Восток демонстрирует самую низкую самообеспеченность овощами среди других федеральных округов России. Это связано с высокой себестоимостью из-за больших затрат на электроэнергию — основной статьи расходов для современных тепличных комплексов, а также конкуренции с Китаем — овощи из КНР значительно дешевле местных, но уступают по качеству. «Конечно, в регионе нужны собственные тепличные комплексы, но нужны ли такие большие — это сложный вопрос», — говорит эксперт.



Так, по ее словам, масштабные проекты целесообразно строить рядом с крупными населенными пунктами, обеспечивающими стабильный платежеспособный спрос, а также в регионах с развитой логистикой. Но Дальний Восток — округ с большими территориями, сложной логистикой и сравнительно низкой концентрацией крупных населенных пунктов. «Для региона наиболее актуальны и конкурентоспособны небольшие комплексы, рассчитанные на сбыт в пределах 200 км», — прокомментировала Решетникова «Агроинвестору». С другой стороны, продолжает она, чем меньше комплекс, тем большие инвестиции нужны в пересчете на 1 га.



Впрочем, продолжает она, преимущества работы в регионе тоже есть: сегодня Дальний Восток — это единственный макрорегион, где действует программа компенсации части затрат на строительство и модернизацию тепличных комплексов. Кроме того, статус резидента ТОР также позволит снизить налоговую нагрузку на предприятие. «Условия интересные, но насколько инвесторам удастся реализовать проект, который после запуска сможет конкурировать с китайской продукцией, я сказать не могу», — отмечает Решетникова. Так, есть сложности еще и в доставке и стоимости конструкций для строительства теплиц. Кроме того, в регионе практически не представлен федеральный ритейл, который своими силами распределяет продукцию из ОРЦ по собственным торговым точкам, в то время как местные сети пока не настолько развиты.



В марте «Агроинвестор» писал, что губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин и президент холдинга «ЭКО-культура» Александр Рудаков подписали соглашение о намерениях по сотрудничеству в строительстве современного круглогодичного тепличного комплекса площадью 25 га стоимостью 19 млрд руб. На втором этапе проекта планируется выращивание черешни. Реализовывать проект будет группа «Династия» — компания уже запустила тепличные комплексы в Воронежской области, в республике Северная Осетия — Алания и начала строительство в Ростовской области. Чуть позже Демишин также сообщил, что и компания «Овощи Дальнего Востока» (ГК «РОСТ») планирует построить в Хабаровском крае тепличный комплекс площадью 30 га. Сумма инвестиций не раскрывалась, но отмечалось, что реализация проекта позволит увеличить самообеспеченность региона овощами до 47,5% к 2027 году. Комплекс будет специализироваться на выращивании томатов.



