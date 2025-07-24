ТК «Кедр» планирует заключить стратегический контракт с «Пятерочкой»

Продукция «Кедра» представлена в сети под маркой Global Village «Пятерочка»

Тепличный комплекс «Кедр» (Астраханская область) и торговая сеть «Пятерочка» анонсировали заключение в ближайшее время стратегического партнерства, что откроет предприятию новые возможности для планирования производства на три года вперед, а сети гарантирует стабильную доступность товара на полках. Кроме того, это позволит увеличить объемы выращивания томатов, а также экспериментировать с новыми сортами. Об этом рассказал первый заместитель генерального директора ТК «Кедр» Элаха Боршигов во время пресс-тура, организованного крупным ритейлером. Также в ближайших планах компании — подписание контракта на сезон-2025/26 в рамках федеральной программы агроконтракта.



«Мы развиваем проект стратегического партнерства с поставщиками, и одним из его аспектов является готовность работать с нами и искать оптимальные решения для нестандартных запросов, например, выращивание уникальных сортов, — отметила руководитель направления внешних коммуникаций «Пятерочки» Инна Рыбина. — Это большая совместная работа, от выбора семян до получения продукта нужного качества, и не каждый поставщик готов на такие инвестиции. Наш партнер ТК “Кедр” - готов».



ТК «Кедр», введенный в эксплуатацию в марте 2023 года, производит томаты, огурцы, а также экспериментирует с баклажанами, перцем и арбузами. «Если торговые сети потребуют выращивание нового гибрида или даже арбузов — мы готовы это сделать», — заверил Боршигов. Сначала «Кедр» поставлял продукцию на оптовый рынок, но этот опыт оказался неудачным, и компания переключилась на сотрудничество с «Пятерочкой», начав с торгов и, начиная с сезона-2024/25, — по программе агроконтракта.







«Кедр» — единственный в Астраханской области тепличный комплекс с технологией досвечивания и третий в России с теплицами пятого поколения. Предприятие занимает площадь 10 га и имеет производственные мощности до 7,5 тыс. т овощей в год. В рамках агроконтракта комплекс поставляет 100% своих томатов в магазины «Пятерочка» по всей стране, за исключением Дальнего Востока и Калининграда.



«Агроконтракт позволяет нам не только планировать поставки на весь сезон, но и отслеживать качество продукции на каждом этапе, предлагая покупателям эксклюзивные сорта, например, коктейльный томат», — рассказывают в торговой сети. Так, в следующем агросезоне будет представлен гибрид F1 «Грандис» с улучшенными характеристиками — ярким цветом, глянцевой поверхностью, высокой плотностью и улучшенным вкусом по сравнению с предыдущими сортами.







Работа по агроконтракту позволяет «Кедру» фиксировать объемы поставок и цены с учетом нормы доходности на год вперед, что позволяет исключить влияние колебаний рынка и более уверенно планировать работу. В свою очередь стратегическое партнерство с «Пятерочкой» дает возможность детально прорабатывать вопросы сортоиспытания, чтобы максимально точно соответствовать долгосрочным запросам партнера. «Если мы находим интересный гибрид, который хорошо растет у нас, то можем законтрактовать его на три года вперед, что дает нам стабильность сбыта», — пояснил Боршигов.



Продукция «Кедра» представлена в сети под маркой Global Village (в частности, под саб-линейкой Global Village Selection). На данный момент в портфеле бренда более 350 товарных позиций, из которых на свежие овощи и зелень приходится 15%. По данным «Пятерочки», доля Global Village в структуре продаж СТМ сети составляет 17%, а ее доля в общем обороте ритейлера — 3,7%.



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