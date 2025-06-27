Проект по выращиванию бананов подорожал до 3 млрд рублей

Предприятие рассчитывает выйти на проектную мощность к 2029 году Е. Разумный / Ведомости

Компания «ПлодоВитта» (ранее — «Генгрупп Рус») планирует построить в Ставропольском крае в пригороде Невинномысска тепличный комплекс площадью 45,9 га для выращивания бананов сорта «Анамур», сообщило правительство региона. Предполагается, что проект стоимостью около 3 млрд руб. позволит получать 21,5 тыс. т бананов в год. Министр сельского хозяйства края Сергей Измалков в своем Телеграм-канале утончил, что выход предприятия на проектную мощность намечен к 2029 году. Также на заседании координационного совета по развитию инвестиционной деятельности и конкуренции на территории Ставропольского края было принято решение поддержать инвестпроект.



Инвесторами выступают местная «ПлодоВитта» и компания GenGroup Qazaqstan («дочка» турецкой GenGroup), которая в 2023 году начала выращивать бананы в Туркестанской области Казахстана, уточняет «Интерфакс». Проект будет реализовываться в три этапа. Кроме тепличных комплексов планируется создать фисташковый и миндальный сады в открытом грунте.



В феврале стоимость проекта создания высокотехнологичного тепличного комплекса по выращиванию бананов на Ставрополье оценивалась в 1,4 млрд руб., правда, тогда плановая площадь составляла 15 га, писал «Агроинвестор». Также инвестор намеревался выращивать авокадо, манго и маракуйю. Реализовать проект предполагалось до конца 2026 года.



Тема выращивания бананов в России стала популярна после того, как министр сельского хозяйства Оксана Лут, выступая в ноябре 2024 года на пленарной сессии IX Международного форума Финансового университета рассказала, что в ходе визита в Казахстан ознакомилась с опытом выращивания там бананов в теплицах. «Не знаю, может, мы тоже к этому придем. Не знаю пока, зачем. Пока эквадорский банан стоит дешевле. Но все же меняется», — сказала она.



Отраслевые эксперты обращают внимание, что тепличные бананы будут стоить в разы дороже эквадорских из-за больших инвестиций в строительство и оснащение проекта, а также высоких затрат на отопление и досвечивание. К тому же планируемые объемы производства при потреблении в России около 1,5 млн т бананов в год не позволят производителю конкурировать с импортом. Так, гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова считает, что стоимость 150-180 руб./кг (по такой цене сейчас продаются бананы в Москве) не окупит инвестиций в производство даже с учетом господдержки. «Возможно, такие проекты интересны в качестве эксперимента, но каких-либо серьезных изменений на рынке они не повлекут, дешевыми отечественными бананами или апельсинами рынок не завалят, — уверена эксперт. — А стоимость зарубежных плодов будет в любом случае ниже, чем у нас с нашими ограничениями по климату».



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