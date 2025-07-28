Минсельхоз: Россия может достигнуть самообеспеченности овощами уже в этом году

По итогам прошлого года уровень самообеспечения овощами составил 88,8% при плане 90% М. Стулов / Ведомости

В этом году Россия может достичь планового показателя Доктрины продовольственной безопасности по овощам, сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут в ходе посещения крупнейшего в Пермском крае тепличного комплекса. «По овощам мы находимся близко к нашему целевому показателю Доктрины продовольственной безопасности. Поэтому надеемся, что сможем достичь его уже в этом году, в том числе за счет роста объемов производства в закрытом грунте. В целом ожидаем урожай тепличных овощей на уровне 1,6-1,7 млн т», — приводятся ее слова в Телеграм-канале Минсельхоза.



Площадь посадки овощей открытого грунта, урожай которых в большей степени зависит от погодных условий, в этом году немного превышает уровень 2024-го. В регионах центральной части России тепличные комплексы уже полностью закрывают потребности внутреннего рынка, в Сибири и на Дальнем Востоке выделяются дополнительные меры поддержки для увеличения производства, пишет РИА «Новости». «По Сибири, по Дальнему Востоку у нас еще остаются дополнительные меры поддержки для того, чтобы там закрыть себя по самообеспеченности, — цитирует Лут агентство. — Надеемся, что уже в ближайшие три года это сделаем».



В мае прошлого года Лут — на тот момент кандидат на должность главы Минсельхоза — в ходе выступления в Госдуме говорила, что потребность в овощах будет полностью обеспечена к 2030 году. В 2023 году самообеспеченность по овощам достигла 89,1% при плановом показателе Доктрины продовольственной безопасности в 90%. По итогам прошлого года, по оценке агроведомства, уровень самообеспечения овощами составил 88,8%.



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