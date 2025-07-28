разделы

реклама

журналы

Спецпроект: проблема устойчивости сорняков
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

Минсельхоз: Россия может достигнуть самообеспеченности овощами уже в этом году

Сбор тепличных овощей может составить 1,7 млн тонн

| Агроинвестор |

По итогам прошлого года уровень самообеспечения овощами составил 88,8% при плане 90%
По итогам прошлого года уровень самообеспечения овощами составил 88,8% при плане 90%

В этом году Россия может достичь планового показателя Доктрины продовольственной безопасности по овощам, сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут в ходе посещения крупнейшего в Пермском крае тепличного комплекса. «По овощам мы находимся близко к нашему целевому показателю Доктрины продовольственной безопасности. Поэтому надеемся, что сможем достичь его уже в этом году, в том числе за счет роста объемов производства в закрытом грунте. В целом ожидаем урожай тепличных овощей на уровне 1,6-1,7 млн т», — приводятся ее слова в Телеграм-канале Минсельхоза.

Площадь посадки овощей открытого грунта, урожай которых в большей степени зависит от погодных условий, в этом году немного превышает уровень 2024-го. В регионах центральной части России тепличные комплексы уже полностью закрывают потребности внутреннего рынка, в Сибири и на Дальнем Востоке выделяются дополнительные меры поддержки для увеличения производства, пишет РИА «Новости». «По Сибири, по Дальнему Востоку у нас еще остаются дополнительные меры поддержки для того, чтобы там закрыть себя по самообеспеченности, — цитирует Лут агентство. — Надеемся, что уже в ближайшие три года это сделаем».

В мае прошлого года Лут — на тот момент кандидат на должность главы Минсельхоза — в ходе выступления в Госдуме говорила, что потребность в овощах будет полностью обеспечена к 2030 году. В 2023 году самообеспеченность по овощам достигла 89,1% при плановом показателе Доктрины продовольственной безопасности в 90%. По итогам прошлого года, по оценке агроведомства, уровень самообеспечения овощами составил 88,8%.

Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

Загрузка...

рекомендации

«Агротехника и технологии» №03, май-июнь 2025

Журнал

«Агротехника и технологии» №03, май-июнь 2025
Рыба вопреки. Рыбоводы заново отстраивают аквакультурную отрасль

«Агротехника и технологии»

Рыба вопреки. Рыбоводы заново отстраивают аквакультурную отрасль
«Агроинвестор» №07, июль 2025

Журнал

«Агроинвестор» №07, июль 2025
Стимулы вместо принуждения. Чем биржевая торговля сельхозпродукцией может быть интересна бизнесу

«Агроинвестор»

Стимулы вместо принуждения. Чем биржевая торговля сельхозпродукцией может быть интересна бизнесу
Кадровый агропотенциал. Роль государства и бизнеса в решении проблемы дефицита персонала

«Агроинвестор»

Кадровый агропотенциал. Роль государства и бизнеса в решении проблемы дефицита персонала