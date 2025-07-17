ГК «Дядя Ваня» планирует наращивать поставки овощных консервов в Китай

За прошлый год предприятие отгрузило в Китай 50 контейнеров продукции Freepik.com

В Китае пользуется спросом российская овощная консервация, рассказал директор по развитию ГК «Дядя Ваня» Виталий Дулиенко на пресс-конференции федерального центра «Агроэкспорт», посвященной итогам поставок на внешние рынки сельхозпродукции в первом полугодии.



«Дядя Ваня» - уже 25 лет занимается выращиванием овощей и производством овощных консервов. Компания прошла путь от импортера с начала 1990-х до вертикально интегрированного предприятия. «Экспортом мы стали заниматься восемь лет назад, после того как достигли довольно высоких результатов в России и стали лидером категории. За эти восемь лет мы зашли в 25 стран», — подчеркнул Дулиенко.



В Китай группа компаний зашла в 2019 году, отгрузив туда первый контейнер. «Особенный толчок мы получили в период пандемии, мы это связываем с длительным, трехлетним, сроком годности нашей продукции», — пояснил топ-менеджер. За прошлый год предприятие отгрузило в Китай уже 50 контейнеров продукции. Прежде всего, спросом там пользуются маринованные огурцы, поделился Дулиенко. Сейчас у «Дяди Вани» на стадии подписания еще два контракта с китайскими покупателями.



Таких больших потребительских рынков как Китай, особенно для продуктов питания, не так много, особенно с начала санкционного периода. «Эта страна стала для нас фокусом номер один», — отметил Дулиенко. В компании рассчитывают, что сотрудничество с Китаем будет развиваться и дальше. «Нам нужно искать новые возможности, в том числе в тех провинциях КНР, где мы еще не представлены, искать, что еще, кроме огурчиков, можно поставлять в Китай», — рассказал он, добавив, что мощностей инновационного завода «Дяди Вани» вполне хватит, чтобы наращивать и объемы, и ассортимент отгрузок.



По словам Дулиенко, компания практически ничего не меняла в рецептуре огурцов, поставляемых в Китай. «Единственное, выпустили новое SKU с перцем чили — для тех провинций, где любят острое, например, Сычуань», — рассказал он. Также Дулиенко обратил внимание, что не все ингредиенты, которые разрешены в России, разрешены и в Китае, поэтому некоторым производителям при выходе на этот рынок, возможно, придется менять рецептуру.



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