Минсельхоз планирует возобновить льготное кредитование строительства теплиц

Министерство ожидает сезонного снижения цен на огурцы А. Гордеев / Ведомости

Минсельхоз в 2026 году планирует возобновить льготное кредитование строительства теплиц для выращивания овощей закрытого грунта, сообщил «Интерфакс». «Мы сейчас будем принимать решение о возобновлении льготного кредитования строительства теплиц для овощей и для нишевых культур, не только для томатов и огурцов, чтобы попробовать здесь закрыть свои потребности, не импортировать», — сказала глава ведомства Оксана Лут. По ее словам, объемы необходимого финансирования уже определены.



В октябре прошлого года директор по стратегическим вопросам Национального союза производителей плодов и овощей Игорь Мозговенко говорил, что в России в реконструкции нуждаются 1,5 тыс. га устаревших теплиц. Модернизация нужна, чтобы увеличить урожайность, валовые сборы, а также для обеспечения круглогодичной работы. Он также добавил, что площадь современных теплиц сейчас составляет 1,7 га. По оценке Мозговенко, стоимость одного тепличного комплекса на 10 га составляет 4,5 млрд руб. и более. На сегодняшний день наиболее привлекательные меры господдержки на Дальнем Востоке, в Сибири и в Калининграде — это компенсация капитальных затрат в размере 20% и льготные кредиты на 15 лет с компенсацией 70% ключевой ставки ЦБ. В других регионах таких мер нет, обращал внимание он.



Комментируя повышение цен на огурцы в начале года, Лут отметила, что министерство ожидает сезонную корректировку. «В конце года должно было быть сезонное повышение цен на огурцы, а у нас его не было. То есть был определенный провал, потому что был больше объем производства, — пояснила она. — Сейчас просто цена корректируется. Ну, конечно, мы ждем даже сейчас стагнации, а потом корректировки, как это бывает каждый год». Министр добавила, что объем производства овощей закрытого грунта увеличивается.



За период с 1 по 12 января плодоовощная продукция в России подорожала на 7,9%, сообщал Росстат. В частности, огурцы за этот период выросли в цене на 21,3%, томаты — на 13,6%. В декабре, по данным статведомства, плодоовощная продукция выросла в цене на 1,56%, за 2025 год — на 9,04%. В том числе огурцы в декабре подорожали на 22,7%, томаты — стали дешевле на 6,4%.



Минсельхоз ранее на этой неделе отмечал, что рост производства овощей позволяет сохранять в целом стабильную ценовую ситуацию на внутреннем рынке, и цены производителей по ряду позиций сейчас остаются ниже уровня прошлого года, писала «Российская газета». Так, отпускные цены на томаты снизились на 21,6% в годовом выражении, на огурцы — на 9,9%.



Как ранее писал «Агроинвестор», Федеральная антимонопольная служба направила запросы крупнейшим производителям овощей защищенного грунта, чтобы изучить ценовую ситуацию на рынке и при необходимости принять меры антимонопольного реагирования. Они должны предоставить информацию об объемах производства и реализации продукции, а также о себестоимости, оптово-отпускных ценах, рентабельности продаж и системе сбыта.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

