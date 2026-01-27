Первый в Бурятии современный тепличный комплекс будет запущен в 2026 году

Запуск проекта повысит самообеспеченность Бурятии местными овощами с 58% до 85,6% Pixabay

Тепличный комплекс «Гусиноозерский» площадью около 20 га начнет работать в Бурятии в 2026 году. Он станет крупнейшим в Дальневосточном федеральном округе, обеспечит регион свежими овощами. Об этом сообщил глава республики Алексей Цыденов. Инвестором является группа «Рост», сумма вложений превысит 10 млрд руб. Мощность нового тепличного комплекса составит 17 тыс. т овощей в год, из них 11,227 тыс. т — огурцы, 5,219 тыс. т — томаты. Запуск проекта повысит самообеспеченность Бурятии местными овощами с 58% до 85,6%, пишет портал Ulan Media.



Группа компаний «Рост» — один из лидеров тепличного бизнеса в России. По собственным данным, мощность производство составляет 500 тыс. т овощей в год, под управлением компании работают 22 тепличных комплекса в Центре, Черноземье, на Юге и Урале.



«Гусиноозерский» начинал строиться в 2018 году, за его реализацию брались разные инвесторы. «В итоге сейчас им занимается группа “Рост”, которая точно доведет этот проект до логического завершения», — уверена гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова. По ее словам, сейчас в Бурятии работают только небольшие теплицы с примитивными производственными мощностями. Следовательно, сбор овощей фактически ведется только в летнее время, и весь представленный в регионе ассортимент привозится из других регионов или Китая.



«Естественно, этот комплекс в Бурятии давно был нужен, он актуален», — подчеркивает Решетникова. По ее словам, это связано с тем, что в соседних субъектах также либо нет современных и масштабных тепличных комплексов, либо они отдалены от Бурятии. Кроме того, республика характеризуется сложной логистикой — между крупными населенными пунктами значительные расстояния, а транспортная инфраструктура развита слабо.



По мнению Решетниковой, сложность работы в регионе может заключаться также в сравнительно низкой плотности населения и ее низкой концентрации в конкретных районах, что необходимо для сбыта продукции из крупного тепличного комплекса. Кроме того, традиции питания местных этнографических групп не предусматривают значительного потребления свежих овощей. «Рассчитывать на то, что в пересчете на человека там будет такой же спрос как, например, в Новосибирске или Благовещенске, не стоит. Впрочем, рынок развивается, потребительские предпочтения меняются особенно быстро, когда появляется местный производитель свежих овощей по приемлемым ценам и с гарантиями экологической безопасности, поскольку продукция, которая поставляется из Китая, этого не дает», — прокомментировала Решетникова «Агроинвестору».



