«Горкунов» вложит 5 млрд рублей в расширение тепличного комплекса «Смоленский»

Вероятная сложность проекта может заключаться в перенасыщении рынка среднеплодным огурцом ТК «Смоленский»

Тепличный комплекс «Смоленский» (входит в группу «Горкунов») продолжает реализацию инвестиционного проекта по расширению тепличного комплекса в Рославле Смоленской области: компания построит теплицы площадью около 18 га, сообщил губернатор региона Василий Анохин. Инвестиции в проект составят 5 млрд руб. «Предприятие является одним из ключевых производителей овощей закрытого грунта в регионе. Объем производства достигает 22 тыс. т огурцов в год. Модернизация будет проходить поэтапно. В результате будут построены новые теплицы общей площадью порядка 18 га. Мощность нового производства составит более 20 тыс. огурцов в год и свыше 200 тыс. штук салата», — написал Анохин в своем Телеграм-канале.



На данный момент завершены инженерные изыскания, разработана и прошла экспертизу проектная документация, начаты строительно-монтажные работы первой теплицы. По словам губернатора, комбинат уделяет большое внимание подготовке кадров. Предприятие планирует открыть собственный учебный центр на базе Козловского многопрофильного аграрного колледжа в Рославльском муниципальном округе.



На сайте группы «Горкунов» говорится, что «Смоленский» выращивает овощи на площади более 15 га, также ведутся работы над еще 16 га теплиц. По словам гендиректора компании «Технологии Роста» Тамары Решетниковой, сбор огурцов с 10 га теплиц в «Смоленском» составляет порядка 10 тыс. т, у группы «Горкунов» налажены логистика и сбыт, и главное — есть опыт. Однако, продолжает она, цены на бюджетные среднеплодные огурцы — именно такие выращивают в «Смоленском» — снижаются год к году из-за перенасыщения рынка Центральной России этим сортотипом. Впрочем, всегда есть возможность перейти на производство более дорогого огурца — короткоплодного или корнишона, но это снизит валовый сбор, добавляет она. «Главная проблема — это избыточное торговое предложение среднеплодного огурца и, соответственно, вынужденное снижение цен и маржинальности», — прокомментировала Решетникова «Агроинвестору».



Группа «Горкунов» специализируется на производстве овощной и цветочной продукции, объединяет восемь тепличных комбинатов. Летом 2025-го в состав компании вошел тепличный комбинат «Емельяновский» площадью 1,6 га, расположенный в Новосибирской области. Также с 2017 года компания активно развивает цветочное направление, помимо этого владеет рыбоводным заводом и несколькими сельскохозяйственных предприятиями открытого грунта, которые занимаются выращиванием зерновых, зернобобовых и технических культур на площади 11,6 тыс. га.



