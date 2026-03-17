В Приморском крае появится новый тепличный комплекс

Новый овощеводческий комплекс будет построен в Октябрьском районе Приморского края. Общая площадь предприятия «Росток-ДВ» составит более 100 га, его мощность — 3,6 тыс. т продукции в год. Первый урожай планируется собрать в 2027 году, инвестиции в проект оцениваются в 62 млн руб. Портал «Приморье 24» со ссылкой на правительство края пишет, что новый комплекс будет круглогодичным, он будет состоять в том числе из 15 современных теплиц с системами автоматического полива, досвечивания и климат-контроля. Восемь из них будут смонтированы в текущем году. Помимо закрытого грунта, предприятие будет работать и в открытом грунте. По информации портала «Дальневосточное обозрение», «Росток-ДВ» будет выращивать овощи, зелень, рассаду, семечковые, ягодные и другие культуры.



Предприятие получило статус резидента свободного порта Владивосток (СПВ), уточняется в сообщении «Приморье 24». По словам гендиректора компании «Росток-ДВ» Владимира Лигая, это позволит быстро запустить предприятие и обеспечить жителей края местной свежей продукцией. В Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) отмечают, что новый проект вносит вклад в продовольственную безопасность региона. По словам директора КРДВ Алексея Дунаева, сельское хозяйство и пищевая промышленность остаются одними из самых востребованных направлений среди инвесторов. В настоящее время в крае резиденты СПВ реализуют 76 проектов в этой сфере с общим объемом частных вложений 14,7 млрд руб. что позволяет создать около 9,4 тыс. рабочих мест. Четверть из этих проектов уже успешно функционируют.



Генеральный директор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова считает, что, исходя из объема инвестиций, проект, скорее всего, предполагает выращивание рассады в теплицах с последующей высадкой в открытый грунт. По ее оценке, 62 млн руб. недостаточно для строительства современных теплиц с системой досвечивания. В целом, отмечает эксперт, Дальний Восток остается ключевым регионом России с неиспользованным потенциалом для развития тепличного строительства. Здесь действуют меры государственной поддержки — компенсация капитальных затрат на строительство и реконструкцию тепличных комплексов в размере 25%. Аналогичные условия распространяются и на Крайний Север.



Сейчас на Дальнем Востоке функционирует ряд тепличных хозяйств. В частности, «Совхоз “Тепличный”» на Сахалине, работающий со времен СССР и полностью реконструированный, выпускает широкий ассортимент продукции (рассаду, цветы, овощи и др.) и практически закрывает потребности острова. Еще один региональный игрок — «Невельский Агроснаб», однако его мощности уступают «Тепличному». «Таким образом, тепличный бизнес на Дальнем Востоке, безусловно, имеет потенциал для развития», — подчеркивает Решетникова.



В Приморском крае работает комплекс «НК “Лотос”», руководство которого планирует строительство второй очереди с запуском в ближайшие два года. По оценке эксперта, реализация проекта позволит практически полностью обеспечить огурцами побережье Дальнего Востока и юго-восточную часть региона. Также вблизи Благовещенска действует тепличный комплекс «Тепличный». О планах строительства крупных тепличных комбинатов в Хабаровском крае ранее заявляли группы «Династия» и «Рост». По мнению Решетниковой, если эти проекты будут запущены, конкуренция в регионе заметно обострится.



В целом, подчеркивает эксперт, Дальний Восток обладает значительным потенциалом для вытеснения импортной продукции из Китая. Российские овощи, как правило, более экологически безопасные, тогда как импорт отличается ограниченным ассортиментом и нестабильностью поставок, что напрямую влияет на цены и предложение. Несмотря на более высокую стоимость, местные потребители зачастую отдают предпочтение продукции региональных производителей, говорит Решетникова. В то же время развитие тепличного овощеводства сдерживается рядом факторов, включая высокие тарифы на электроэнергию и сложную логистику, в том числе поставок оборудования. Из-за сложностей с логистикой региону нужны небольшие тепличные комплексы рядом с крупными рынками сбыта. Но такие проекты всегда дороже в пересчете на 1 га, заключила Решетникова.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

