Импорт картофеля в начале года выше обычного

Цены на ранний картофель из-за рубежа почти вдвое выше, чем на отечественный урожая прошлого года

В январе-феврале текущего сезона в нашу страну было поставлено около 40-50 тыс. т картофеля, из которых по 10 тыс. т приходится на Египет и Китай, активизировался ввоз из Беларуси — показатель, по данным Картофельного союза, составил порядка 15 тыс. т. «При этом в предыдущие годы импорт к нам картофеля из Египта в этот период составлял от 500 т до максимум 1,5 тыс. т, и чаще всего он начинался только в феврале», — рассказал «Агроинвестору» исполнительный директор союза Алексей Красильников. Пик поставок из Египта в Россию приходился, как правило, на период с апреля по июнь. Однако на фоне рекордного урожая в Европе, когда местные картофелеводы почти бесплатно раздают свою продукцию, так как утилизировать ее им будет дороже, чем просто отдать бесплатно, Египет нацеливается на другие рынки сбыта, в том числе, российский.



«Пока мы не видим со стороны регулятора попыток ограничивать или, наоборот, способствовать ввозу в нашу страну картофеля из других государств. Тем не менее, у нас есть опасения, что такой высокий объем импорта может пагубно отразиться на наших местных картофелеводах», — делится Красильников.



В то же время, военные действия на Ближнем Востоке могут вносить свои коррективы в поставки картофеля в Россию с точки зрения логистики, стоимости фрахта, страховки, что делает импорт дороже, и, соответственно, местную продукцию — более конкурентоспособной.



В прошлом сезоне импорт в Россию картофеля был почти рекордным и составил более 930 тыс. т из-за снижения урожая в 2025-м, напоминает Красильников. «Такого масштаба ввоза мы не видели с 2011 года — после засухи 2010-го. В итоге за сезон-2010/11 в нашу страну было ввезено порядка 1,5 млн т картофеля», — приводит данные эксперт. Для сравнения, в последующие несколько лет показатель колебался в пределах 230-500 тыс. т. Столь существенный импорт в предыдущем сезоне, который, в том числе, стал возможен из-за решения регулятора обнулить ввозные пошлины на ввоз 300 тыс. т картофеля, «подсек» южных картофелеводов из Астраханской области, Краснодарского края и Ставрополья, которые специализируются на выращивании раннего картофеля. По данным Картофельного союза, в прошлом сезоне лидером по отгрузкам был Египет, на второе место впервые в истории вышел Китай, который поставлял продукцию в регионы Приморья, Дальнего Востока, Сибири, Урала. «А вот ввоз из Беларуси просел — эта страна заняла третье место среди поставщиков клубня в Россию в предыдущем сезоне», — напоминает Красильников. Также в топ-10 поставщиков картофеля в нашу страну вошли Азербайджан и неожиданно — Грузия.



Пока цены сельхозпроизводителей на российский картофель в опте, по данным Картофельного союза, держатся на неплохом уровне — 21-25 руб./кг. На прилавке же в начале марта отечественный картофель, по данным мониторинга союза, стоил в пределах 50-55 руб./кг, а импортный — 95-110 руб./кг. «Сейчас с возможным увеличением импорта цена на картофель из-за рубежа будет снижаться, но разница в два раза в цене между российским и импортным картофелем, вероятно, будет сохраняться», — прогнозирует Красильников. Он напоминает, что есть физиологические сроки хранения урожая — в нормативных документах, картофель, собранный, например, в 2025-м, может продаваться до 1 июня 2026-го. «А ранний египетский картофель, который высаживается в ноябре, вызревает в январе в то время, как ранний российский появляется на прилавках только в июне», — говорит он.



Что касается семенного картофеля, то в текущем сезоне квота на него составляет 10 тыс. т, напоминает Красильников, при этом выделена она пяти компаниям. По данным Картофельного союза, четыре-пять лет назад мы в среднем импортировали из стран Евросоюза 10-13 тыс. т картофеля. При этом, по подсчетам организации, нашей стране необходим посадочный фонд на уровне 750-850 тыс. т, то есть, будет преувеличением говорить о том, что наша страна сильно зависит от импорта в части семян картофеля.



Квота в 10 тыс. т, которая выделена в текущем сезоне, по факту может быть не реализована или реализована частично, считает Красильников. В прошлом году, напоминает он, из стран Евросоюза, несмотря на квоту, не было ввезено ни одной тонны семенного картофеля. «В этом году мы все же надеемся на то, что ряд лабораторий Франции прошли аудит по линии Россельхознадзора, в том числе на выдачу документов на импорт семенного картофеля, и у наших потенциальных импортеров есть шанс получить необходимый материал для посадок», — говорит эксперт. В этом объеме импорта, подчеркивает он, в основном сорта высоких репродукций для промышленной переработки — на чипсы и фри. «В этом направлении российская селекция уже начинает подтягиваться, но процесс размножения семян отечественной селекции для промышленной переработки в необходимых объемах пока еще оставляет желать лучшего», — отмечает эксперт.



