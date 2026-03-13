Розничные цены на социально значимые товары снизились на 1,3% в феврале

Наценка торговых сетей в феврале также снизилась

Розничные цены на базовые социально значимые товары в торговых сетях-членах АКОРТ в феврале снизились на 1,3% относительно января, сообщает ассоциация. По ее данным, наиболее заметно в прошлом месяце подешевели: байховый черный чай (минус 9,5%), гречневая крупа (минус 7,2%), соль (минус 4%), тушка цыпленка-бройлера (минус 3,8%), сливочное масло (минус 1,9%), подсолнечное масло (минус 1,5%) и баранина (минус 1,3%). Стоимость риса в торговых сетях за этот период также снизилась в пределах 1%.



Относительно прошлого года цены на социально значимые продукты «первой цены» снизились на 12%, снижение зафиксировано в 21 из 25 социальных продовольственных категорий. Сильнее всего за год подешевели рис, белокочанная капуста, картофель, поваренная соль, сливочное масло, лук и куриные яйца. Минимальная розничная цена за килограмм риса за год снизилась на 39%, до 51 руб., белокочанной капусты — на 35%, до 31 руб., картофеля — на 28%, до 39 руб. поваренной соли — на 27% до 12 руб., сливочного масла — на 26%, до 748 руб., лука — на 24%, до 37 руб., куриных яиц — на 22%, до 74 руб. за десяток.



По информации АКОРТ, наценка крупных торговых сетей на социально значимые продукты «первой цены» в феврале 2026 года снизилась до 2,2%: в январе она была на уровне 3,5%, в феврале 2025-го — 4,9%. С отрицательной наценкой в феврале продавались продукты «первой цены» в 11 из 25 товарных категорий: морковь (минус 23,3%), белокочанная капуста (минус 13,5%), куриные яйца (минус 5,2%), гречневая крупа (минус 4,1%), свекла (минус 3,9%), сезонные яблоки (минус 3,1%), говядина (минус 1,6%), подсолнечное масло (минус 1,5%), рис (минус 1,4%), сахар-песок (минус 0,9%), пшеничная мука (минус 0,8%).



Председатель президиума АКОРТ Станислав Богданов отмечает, что крупные торговые сети продолжают системно сдерживать цены на социально значимые продукты «первой цены» за счет ограничения наценок и собственных инвестиций в базовые категории. «Это позволяет не только удерживать доступный уровень цен на наиболее востребованные товары повседневного спроса, но и дополнительно снижать нагрузку на бюджет покупателей. В феврале цены на социально значимые продукты "первой цены" относительно января снизились на 1,3%, несмотря на рост закупочных цен на 0,4%. Речь идет о последовательной работе торговых сетей по поддержанию ценовой доступности социально значимой продуктовой корзины», — приводятся слова Богданова в сообщении АКОРТ.



Ранее «Агроинвестор» писал, что в 2025 году наценка федеральных торговых сетей на продукты «первой цены» составила 4,7% против 17,5% в 2021-м. Об этом сообщала пресс-служба Федеральной антимонопольной службы (ФАС). «Это стало результатом комплексной работы ФАС России с участниками рынка. Ведомство регулярно запрашивает информацию для анализа ценообразования, рассылает предупреждения о недопустимости необоснованного завышения цен в периоды повышенного спроса. Также служба взаимодействует с крупнейшими сетями по вопросам развития практики заключения двусторонних долгосрочных договоров поставки и добровольных ограничений наценок», — говорилось в сообщении.



Тогда же исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков говорил, что ритейл может себе позволить снижать наценки до минимума, нуля и даже до отрицательных значений ввиду того, что ведущие сети переходят на требование компенсации плановой доходности торговой сети за счет поставщика. Если же он отказывается от возмещения недостающих доходов ритейлера, то сеть сокращает его ассортимент или закрывает контракт. «Таким образом фиктивно ритейл следует требованию государства снижать наценки, не снижая свою доходность. Государство в такой схеме не видит действительного распределения доходности по цепочке поставок. На практике возрастает риск снижения предложения на рынке ввиду ухудшения положения производителей», — комментировал Востриков «Агроинвестору».



По его словам, такая недобросовестная практика существовала в середине двухтысячных и показала свою несостоятельность в том числе для розничной торговли, так как по факту многие поставщики не могут удовлетворить аппетиты торговых сетей по истечению отчетного периода. По сути это, резюмирует Востриков, навязывание поставщику финансовой неопределенности по контракту на результаты которого он не имеет возможности влиять, так как не управляет полочной ценой и акциями.



