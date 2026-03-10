Решение Ирана о запрете экспорта продовольствия затрагивает более 60% поставок в Россию

Запрет может привести к кратковременному росту цен на плодоовощную продукцию в России А. Орлов / Ведомости

Правительство Ирана объявило о временном запрете (действует с 3 марта до дальнейшего уведомления) на экспорт всех продуктов питания и сельскохозяйственной продукции. Власти приняли такое решение для обеспечения население продовольствием в связи с военными действиями в стране. При этом на продукты питания и сельхозпродукцию приходится более 60% всех поставок Ирана в Россию, сообщила пресс-служба торгпредства России в Тегеране. «Рекомендуем учитывать данный запрет при ведении внешнеэкономической деятельности», — сообщили в российском торговом представительстве.



По словам гендиректора компании «Технологии Роста» Тамары Решетниковой, если говорить об овощной и салатной группах, то Иран экспортирует в Европейскую часть России баклажаны и сладкий перец, и доля страны в поставках этих овощей в период с декабря по июнь достигает 40%, остальное ввозится в основном из Турции. Также республика активно поставляет в Россию сельдерей, капусту полукочанного типа (например, айсберг, романо). «Теоретически, альтернатива иранской продукции есть. С одной стороны, это Китай <...>, но из-за длительной логистики на Европейскую территорию России цены, конечно, будут выше, чем на продукцию из Ирана», — прокомментировала Решетникова «Агроинвестору».



С другой стороны, продолжает она, увеличить экспорт могла бы и Турция, но в этом году в стране валовой сбор всех тепличных овощей ниже обычного из-за холодной и снежной зимы. Кроме того, Турция — крупнейший поставщик овощей в ЕС и Украину. В результате, по словам эксперта, запрет на экспорт со стороны Ирана, если он будет длительным, может привести к росту цен на овощи в России. Но продлится он примерно до июля — летом на прилавки начнет поступать урожай собственного производства из открытого и закрытого грунта.



Кроме овощей и салатов Иран поставляет в Россию арбузы и киви. Об этом порталу «Вокруг света» рассказала руководитель проекта «Ягодная академия», гендиректор ИА FruitNews Ирина Козий. «Если поток иранской продукции прервется, в ближайшее время россияне могут ощутить нехватку киви, салатов и арбузов. А при затяжном сбое пострадает уже мировой рынок фисташки — здесь Иран один из ключевых игроков. А это потянет за собой и цены», — считает Козий (цитата по сайту «Вокруг света»). Кроме того, по ее словам, Иран — серьезный поставщик цитрусовых и косточковых: слив, персиков, черешни. В 2023 году, по данным иранской статистики, в Россию экспортировано 55 тыс. т косточковых, 73,9 тыс. т цитрусовых и 17,6 тыс. т свежего винограда.



