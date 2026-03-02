«Магнит» начнет выращивать голубику и яблоки

Продажи голубики несколько лет подряд прирастают на десятки процентов Pixabay

«Магнит» приобрел хозяйство по выращиванию голубики и яблок у компании «Колос Кубани», оно расположено в Крымском районе Краснодарского края. Площадь плодоносящего сада составляет 155 га, из них около 73 га приходится на ягодный сад и 82 га —на яблоневый. В будущем площадь выращивания голубики может быть расширена на 57 га, до 130 га, а яблоневого сада — почти на 50 га, до 132 га. Собственное производство позволит в будущем на треть закрывать потребности розничной сети в голубике — одной из самых популярных ягод, сообщает пресс-служба «Магнита».



По итогам 2026 года урожай голубики на предприятии ожидается в объеме 78 т, что соответствует примерно 12% от общей потребности розничной сети в этой ягоде за сезон — в летние месяцы плодоношения. После модернизации актива, по мере расширения площадей и роста урожайности, ожидается рост этого показателя до 31%. Первые поставки голубики с собственного предприятия ожидаются уже в июне, она будет продаваться на Юге и в центральной части страны.



В актив планируется инвестировать до 1,4 млрд руб. Модернизация предусматривает ввод новых современных линий сортировки и фасовки, холодного склада, камеры газации и др.



Объем производства яблок в 2026 году, по оценке компании, составит 2,13 тыс. т, что закроет около 2% потребности сети в этой продукции за год. Собственный яблоневый сад позволит «Магниту» нарастить экспертизу в этих плодах, что повысит эффективность работы по поставкам яблок от крупных и небольших хозяйств по модели агроконтрактов. «Производство расположено в благоприятной для выращивания яблок и голубики зоне и в выгодной с точки зрения логистики локации: расстояние до ближайшего распределительного центра “Магнита” в Славянске-на-Кубани составляет всего 60 км», — говорится в сообщении «Магнита».



По словам директора сельскохозяйственного и промышленного комплекса «Магнита» Антона Марушева, индустрия выращивания ягод в России активно развивается, в первую очередь за счет импортозамещения. «Мы видим быстро растущий спрос на ягоды, в “Магните” продажи голубики несколько лет подряд прирастают на десятки процентов. Поэтому мы посчитали логичным дополнить наши агропромышленные активы предприятием по выращиванию голубики, которое имеет большой потенциал не только с точки зрения расширения площади выращивания, но и урожайности», — приводятся в сообщении слова Марушева. Он отметил, что вертикальная интеграция дает компании ряд важных преимуществ: контроль качества на всей производственной цепочке, гибкость в подборе сортов и возможность каждый день поставлять в магазины свежую продукцию по доступным ценам.



Гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова говорит, что выращивание ягод и яблок — это новый вид бизнеса для «Магнита», у которого есть свои отличия от работы с открытым и закрытым грунтом. Это и является основной сложностью, с которой может столкнуться компания, добавляет она. Кроме того, предприятию наверняка потребуется фруктохранилище, поскольку цены реализации яблок в период массового сбора очень низкие, в то время как после Нового года они становятся более привлекательными для производителей. «Конечно, такие площади (132 га) по яблокам не покроют потребности “Магнита”, но это диверсификация бизнеса, что повышает его стабильность и устойчивость», — говорит Решетникова.



На сайте «Колоса Кубани» уточняется, что предприятие выращивает яблоки товарных сортов по супер-интенсивной технологии, что требует особых условий сбора урожая и ухода за садами. Также актуальный вопрос — как давно был посажен сад, поскольку супер-интенсивные сады плодоносят 12-15 лет, в то время как зависимость от импортной селекции сохраняется, отмечает Решетникова. «Смена деревьев — это всегда большие инвестиции», — добавляет она. По словам эксперта, если сейчас сады «Колоса Кубани» находятся на пике плодоношения, то «Магнит» сможет относительно быстро окупить свои затраты. «Голубика в последние пять набирает популярность в России. В мире это тоже популярная ягода в связи с ее лежкостью по сравнению с, например, садовой земляникой или малиной <...>. Плодоносит она обычно примерно 25 лет», — прокомментировала Решетникова «Агроинвестору».



По мнению эксперта, эта сделка — логичный шаг для «Магнита». «Торговые сети все больше обращают внимание на снижение зависимости от поставок — как зарубежных, так и от российских производителей <...>. У этого есть плюсы и минусы, но если ягоды компания сможет реализовывать в Центральной России, то яблоки характеризуются высокой лежкостью при правильном хранении, и доставлять их можно будет и на Дальний Восток, где у “Магнита” уже есть свои магазины. Я думаю, компания справится с новым для себя видом бизнеса», — заключила Решетникова.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

