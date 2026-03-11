разделы

реклама

журналы

Конференция «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма»
Конференция «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма»

«Талина» планирует увеличить инвестиции

В этом году компания намерена вложить в развитие бизнеса около 26 млрд рублей

| Агроинвестор |

Компания планирует увеличивать производство свинины за счет строительства новых комплексов
Компания планирует увеличивать производство свинины за счет строительства новых комплексов

Общий объем инвестиций в этом году запланирован на уровне 26 млрд руб., в 2025-м вложения превысили 15 млрд руб. «На наш взгляд, АПК в 2025 году работал в условиях адаптации к новым экономическим параметрам. Компании стали более избирательны в инвестициях, усилили контроль за расходами, сосредоточились на повышении операционной эффективности, — рассказала «» гендиректор агрохолдинга Марина Маркина. — Фундаментально, отрасль остается устойчивой: продовольственный рынок стабилен, экспорт в АПК достиг значимых показателей. Мы видим потенциал повышения инвестиционной активности по мере снижения стоимости заемных средств и роста маржинальности переработки».

По словам Маркиной, в 2026—2027 годах компания планирует увеличивать производство свинины за счет строительства и ввода в эксплуатацию к концу этого года двух очередей свинокомплексов. До конца 2027 года будут введены еще четыре очереди. «Параллельно развиваем принципиально новое направление — производство готовых продуктов, наш проект "Большая кухня" с заводом замороженных полуфабрикатов и новым заводом хлебобулочной продукции и пиццы, — говорит она. — Завод по производству замороженных хлебобулочных изделий полного цикла будет производить широкую линейку пиццы и чиабатты. Производственные мощности — до 3 тыс. т чиабатты в год. Мощность по выпуску римской и классической пиццы — 36,8 тыс. т в год».

Также развивает инфраструктурные проекты — строительство мощностей по подработке, хранению и перевалке зерна в селе Гагино Нижегородской области на 60 тыс. т. «Для решения вопросов по нехватке квалифицированных сотрудников в 2025 году начали строительство жилого дома на 168 квартир», — добавила Маркина.

«В средне- и долгосрочной перспективе мы видим точки роста по двум направлениям: увеличение объемов действующего бизнеса за счет наращивания собственной сырьевой базы, автоматизации части действующих производств, масштабирование цепочки поставок "от поля до прилавка"; выход на рынок с новой продуктовой линейкой за счет диверсификации производства, — перечисляет руководитель. — Реализации данных направлений способствует начатая в 2022 году масштабная инвестиционная программа, полностью завершить которую мы планируем в 2027 году».

Продолжение темы — в мартовском номере «Агроинвестора».

Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

Загрузка...

рекомендации

«Агротехника и технологии» №05, сентябрь-октябрь 2025

Журнал

«Агротехника и технологии» №05, сентябрь-октябрь 2025
Залежи распашут. Какие площади можно вернуть в сельскохозяйственный оборот

«Агротехника и технологии»

Залежи распашут. Какие площади можно вернуть в сельскохозяйственный оборот
«Агроинвестор» №01, январь 2026

Журнал

«Агроинвестор» №01, январь 2026
Поворотный нацпроект. 20 лет назад началась системная господдержка АПК

«Агроинвестор»

Поворотный нацпроект. 20 лет назад началась системная господдержка АПК
Драйверы и антидрайверы рыбной экспансии. Какое место может занять Россия на растущем мировом рынке

«Агроинвестор»

Драйверы и антидрайверы рыбной экспансии. Какое место может занять Россия на растущем мировом рынке