«Талина» планирует увеличить инвестиции

Общий объем инвестиций ГК «Талина» в этом году запланирован на уровне 26 млрд руб., в 2025-м вложения превысили 15 млрд руб. «На наш взгляд, АПК в 2025 году работал в условиях адаптации к новым экономическим параметрам. Компании стали более избирательны в инвестициях, усилили контроль за расходами, сосредоточились на повышении операционной эффективности, — рассказала «Агроинвестору» гендиректор агрохолдинга Марина Маркина. — Фундаментально, отрасль остается устойчивой: продовольственный рынок стабилен, экспорт в АПК достиг значимых показателей. Мы видим потенциал повышения инвестиционной активности по мере снижения стоимости заемных средств и роста маржинальности переработки».



По словам Маркиной, в 2026—2027 годах компания планирует увеличивать производство свинины за счет строительства и ввода в эксплуатацию к концу этого года двух очередей свинокомплексов. До конца 2027 года будут введены еще четыре очереди. «Параллельно развиваем принципиально новое направление — производство готовых продуктов, наш проект "Большая кухня" с заводом замороженных полуфабрикатов и новым заводом хлебобулочной продукции и пиццы, — говорит она. — Завод по производству замороженных хлебобулочных изделий полного цикла будет производить широкую линейку пиццы и чиабатты. Производственные мощности — до 3 тыс. т чиабатты в год. Мощность по выпуску римской и классической пиццы — 36,8 тыс. т в год».



Также «Талина» развивает инфраструктурные проекты — строительство мощностей по подработке, хранению и перевалке зерна в селе Гагино Нижегородской области на 60 тыс. т. «Для решения вопросов по нехватке квалифицированных сотрудников в 2025 году начали строительство жилого дома на 168 квартир», — добавила Маркина.



«В средне- и долгосрочной перспективе мы видим точки роста по двум направлениям: увеличение объемов действующего бизнеса за счет наращивания собственной сырьевой базы, автоматизации части действующих производств, масштабирование цепочки поставок "от поля до прилавка"; выход на рынок с новой продуктовой линейкой за счет диверсификации производства, — перечисляет руководитель. — Реализации данных направлений способствует начатая в 2022 году масштабная инвестиционная программа, полностью завершить которую мы планируем в 2027 году».



