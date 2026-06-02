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Сев кукурузы близится к завершению

Приволжье и Дальний Восток увеличили площади сева

| Агроинвестор |

Юг остается лидером по объемам производства кукурузы
Юг остается лидером по объемам производства кукурузы

По данным аналитического центра компании , к концу мая кукуруза была посеяна примерно на 2,3 млн га из прогнозируемых 2,7 млн га. При этом ряд регионов уже перевыполнили плановые показатели и близки к завершению сева, тогда как другие наверстывают отставание в темпе посевной из-за сложных погодных условий. При благоприятных погодных условиях основная часть посевной кампании по кукурузе будет завершена в ближайшие недели, считают аналитики.

В Южном федеральном округе кукуруза заняла 550 тыс. га — на 8,5% меньше, чем годом ранее, сравнили аналитики. «В Центральной России ситуация неоднородна. Воронежская область практически завершила сев, опережая прошлогодние темпы на 49%. Однако Тамбовская, Орловская, Курская и Тульская области пока отстают от графика», — говорится в обзоре .

Юг остается лидером по объемам производства кукурузы, однако наиболее существенный прирост посевных площадей обеспечивают Приволжье и Дальний Восток. Так, в Приволжском федеральном округе агрокультура к концу мая была посеяна на 357 тыс. га — на 2% больше, чем годом ранее. В том числе значительный прирост наблюдается в Татарстане (плюс 50%), Самарской (плюс 48%) и Оренбургской (плюс 27%) областях. Эти показатели говорят о сохраняющемся высоком интересе к культуре со стороны аграриев, ориентированных на производство кормового зерна, а также со стороны перерабатывающих предприятий, отмечают аналитики .

В Дальневосточном федеральном округе кукуруза посеяна почти на 180 тыс. га — на 38% выше показателя годом ранее. Больше всего увеличили площади сева Приморский край (плюс 35%), Еврейская автономная область (рост в 4,5 раза, однако такая динамика объясняется эффектом низкой базы) и Амурская область (плюс 15%). Восточные регионы в этом сезоне выступают основным компенсационным фактором для снижения посевных площадей на Юге и Северном Кавказе, отмечают аналитики.

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