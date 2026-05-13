В Башкирии вложат более 7 млрд руб в производство аминокислот

В качестве сырья планируется использовать пшеницу и кукурузу

Завод по производству кормового микробиологического белка, аминокислот и витаминов планируется построить в Стерлитамакском районе Башкирии. Стоимость проекта составят 7,2 млрд руб. Региональные власти присвоили ему статус приоритетного, что позволит инвестору — компании «Континент» — воспользоваться преференциями, в том числе налоговыми льготами. Как сообщает РБК, в качестве сырья будут использоваться пшеница и кукуруза, предприятие будет включать зернохранилище, зерносушильный комплекс, а также мукомольный комплекс, где будут выпускать пищевую техническую муку для дальнейшей переработки, и комплекс для биосинтеза аминокислот и производства кормов.



По словам руководитель проекта Александра Егорова, продукцию будут поставлять на внутренний и внешний рынки. «Это производство импортозамещающее для создания высокомаржинальных продуктов, таких как нативные, модифицированные крахмалы, основная продукция — незаменимые аминокислоты. В структуре инвестиций — строительство предприятия, закупка технологического оборудования, обучение кадров. Для республики проект важен тем, что инициативы по созданию биоэкономики озвучены президентом нашей страны, это один из кирпичиков данной биоэкономики, это рабочие места, экономический рост республики», — рассказал он (цитата по РБК).



По данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, ООО «Континент» зарегистрировано в Кугарчинском районе Башкирии в декабре 2018 года, основной вид деятельности — производство кормового микробиологического белка, премиксов, кормовых витаминов, антибиотиков, аминокислот и ферментов. Уставный капитал компании — 10 тыс. руб., выручка за 2025 год — нулевая.



По словам президента Ассоциации предприятий глубокой переработки зерна Олега Радина, сумма инвестиций в 7,2 млрд руб. — это слишком мало для подобных проектов, реализуемых «с нуля». Например, петербургская компания «Агритек Био» и китайская Eppen Investments Group планируют вложить 110,4 млрд руб. в завод по глубокой переработке кукурузы и производству аминокислот в ОЭЗ «Липецк». Инвестиции в «Донбиотех» (Ростовская область) могут достигать 85 млрд руб. «Амирост» (входит в ГК «Рост») вложит в строительство первой очереди завода по глубокой переработке кукурузы в Азове (Ростовская область) около 40 млрд руб. Следовательно, продолжает Радин, мощности нового предприятия компании «Континент», если оно будет запущено, могут оказаться крайне низкими. «Если мощность будет маленькой, то экономическая эффективность работы такого предприятия ставится под вопрос», — прокомментировал Радин «Агроинвестору».



По его мнению, анонс строительства может быть пиар-ходом, поскольку ранее проект по глубокой переработке зерна в Башкирии уже анонсировался — это было в 2017 году. Тогда сообщалось, что мощность переработки составит около 40 тыс. т зерна в год. Предприятие планировало выпускать кормовой глютен, декстрозно-фруктозные сиропы, белково-витаминно-минеральные концентраты и др. Инвестор проекта не озвучивался, но на данный момент подобных предприятий в регионе нет.



Впрочем, сейчас развитие биоэкономики является одним из государственных приоритетов, отмечает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. «Необходимость в таких проектах сейчас находится на пике, тем более что Россия до сих пор сохраняет критическую зависимость от импорта кормовых аминокислот», — сказал он РБК. Так, продолжает Жарский, лизин, метионин, треонин и т. п. по-прежнему импортируются в больших объемах из Китая и других стран, и зависимость от поставок создает риски для животноводства.



По его мнению, новый комплекс позволит перерабатывать отечественную пшеницу и кукурузу в высокомаржинальные продукты. Без развития такой глубокой переработки Россия не сможет выйти из статуса поставщика сырья, хотя сейчас самое важное — перестроиться именно на производителя более высокотехнологичной продукции. Что касается экспортного потенциала продукции, то он, при грамотной стратегии и диалоге с потребителями, выглядит перспективным. По его мнению, основными рынками сбыта могут стать страны ЕАЭС, а также, также Ближний Восток, Северная Африка, Юго-Восточная Азия и Турция.



