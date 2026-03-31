«Донбиотех» к 2029 году намерен начать выпуск треонина, триптофана и валина

Изначально завод «Донбиотех» планировалось ввести в эксплуатацию еще в 2014 году

«Донбиотех» (входит в «Росхим») к 2029 году намерен начать выпуск треонина, триптофана и валина объемом более 55 тыс. т, а также расширить линейку за счет кормовых витаминов и ферментов, сообщил глава «Росхима» Эдуард Давыдов в своем Телеграм-канале. «Это незаменимые аминокислоты, в которых нуждается рынок России. Сейчас это импортозависимый сегмент», — отметил он.



Кроме того, к 2028 году на заводе «Донбиотех» планируется запустить производство лизина и полностью заместить китайский импорт. Проект реализуется в рамках создания биотехнологических кластеров глубокой переработки по нацпроекту «Биоэкономика», его стоимость может дойти до 85 млрд руб., пишет «Интерфакс».



Изначально завод «Донбиотех» планировалось ввести в эксплуатацию в Волгодонске Ростовской области еще в 2014 году, но сроки неоднократно переносились. В 2018-м из-за финансовых проблем реализацию проекта остановили. Летом 2020-го стало известно, что его хотят достроить, но проект подорожал на 12 млрд руб., до 27 млрд руб., из-за изменения технологии и увеличения мощности предприятия. В ноябре того же года сообщалось, что работы на предприятии возобновят, и в первой половине 2023-го они должны завершиться. На тот момент строительная готовность завода составляла 83%. Однако в 2021 году ООО «Донбиотех» было признано банкротом. Весной 2023 года недостроенный завод за 7 млрд руб. купила компания «Русский водород» (в августе того же года она сменила название на «Росхим»), она планировала запустить производство в 2026 году.



В октябре прошлого года «Эксперт. Юг» со ссылкой на пресс-службу «Росхима» писал, что первая очередь завода начнет работу во втором полугодии 2027-го. Тогда отмечалось, что строительство предприятия идет в соответствии с утвержденным планом, на тот момент готовность по ряду сооружений достигала 90%. Запуск второй очереди был намечен на 2028 год.



В декабре 2025-го «Коммерсантъ» со ссылкой на информацию портала RosTender писал, что «Росхим» объявила о поиске генерального подрядчика для завершения строительства главного производственного корпуса. Стоимость проекта составляет 1,6 млрд руб. В соответствии с условиями тендера, все строительные и монтажные работы должны быть завершены в течение года после подписания контракта.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

