Внутренние цены на зерно продолжают снижаться

Дальнейшая ситуация во многом зависит от восстановления нормального судоходства Т. Кулистикова

Внутренние цены на зерно продолжают стремительно снижаться, причина в поступлении нового урожая и низкого внешнего спроса. Так, согласно мониторингу компании «ПроЗерно», на прошлой неделе пшеница 3-го класса в Поволжье подешевела на 640 руб., до 13040 руб./т (EXW европейская часть, с НДС). На Урале снижение составило 400 руб., до 14167 руб./т, на Юге — 385 руб., до 14,7 тыс. руб./т, в Черноземье — 265 руб., до 14663 руб./т. В Сибири, где уборочная кампания только входит в активную фазу, пшеница подешевела на 100 руб., до 13,4 тыс. руб./т.



Цены на пшеницу 4-го класса больше всего снизились на Юге — минус 700 руб., до 13,65 тыс. руб./т, на Урале — минус 500 руб., до 11167 руб./т, в Поволжье — минус 170 руб., до 12,22 тыс. руб./т. В остальных регионах ценовая динамика была слабой. Цены на пшеницу 5-го класса также в основном падали, причем более резкими темпами. В частности, на Юге снижение составило 1415 руб./т, до 12433 руб./т, в Поволжье и Центре — 440 руб., до 11,1 тыс. руб./т и 12,75 тыс. руб./т соответственно. Только в Сибири «ПроЗерно» зафиксировала рост на 200 руб., до 11,7 тыс. руб./т.



По данным аналитического центра «Русагротранса», в период с 21 июля по 28 июля, цены на пшеницу 4-го класса в глубоководных портах при поставке автотранспортом оставались на уровне предыдущей недели — 15-15,1 тыс. руб./т, при отгрузках по железной дороге — 14,8-15 тыс. руб./т (минус 150 руб./т к предыдущей неделе). На Юге цены на пшеницу нового урожая (12,5% протеина, EXW элеватор) оставались на уровне 12,3-13 тыс. руб./т, в Поволжье — 10-11 тыс. руб./т, в Центре — 10-12 тыс. руб./т. Экспортная цена на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой августе составила $230-232/т FOB (минус $6/т). Украинская пшеница подешевела до $224/т (минус $4/т), американская — до $272/т (минус $5/т), французская — до $267/т (минус $2/т), румынская — подорожала до $264/т (плюс $1/т).



По словам гендиректора компании «ПроЗерно» Владимира Петриченко, низкий спрос со стороны экспортеров объясняется приостановкой судоходства в Азово-Донском бассейне. Кроме того, действует фактор поступления нового урожая, который и так традиционно снижает цены, но в этом году усилен сравнительно высоким урожаем на юге страны. По мнению эксперта, ценовая ситуация на рынке зерна в дальнейшем во многом будет зависеть от того, как скоро восстановится судоходство в Азово-Донском бассейне, пишет «Интерфакс».



Независимый эксперт аграрного рынка Александр Корбут накануне также говорил «Агроинвестору», что внутренние цены на пшеницу снижаются под давлением поступления зерна нового урожая и ограниченных экспортных возможностей. «Сейчас непонятны возможности экспорта через Азовское море, Керченский пролив, а также Новороссийск <...>. Соответственно, зерно есть, а покупателей не слишком много. Кроме того, в текущей ситуации растут стоимость страховок и фрахта, что ведет к снижению цен, снижается и маржа экспортеров, что сильно давит на ценовую ситуацию на внутреннем рынке», — комментировал Корбут.



Теоретически, исправить ситуацию могут решения, которые позволят более активно экспортировать зерно через Азовское море и порт Новороссийска, но вопрос в сроках их принятия. Проблема еще и в том, отмечал Корбут, что маршрут через Каспийское море на Иран также оказался под ударом Украины, в то время как возможности сбыта через Балтику есть, но они более затратны. «Я думаю, что решения будут найдены, но вопрос в том, когда это будет сделано», — говорит эксперт. При этом мировые цены на зерно очевидно увеличатся: Причерноморье — важный игрок на глобальном зерновом рынке, но вряд ли российским аграриям удастся на этом заработать.



Ограничения на судоходство по Азово-Донскому каналу действуют с 10 июля. Кроме того, как сообщает Reuters, три крупных российских черноморских экспортных зерновых терминала ограничили поставки зерна автотранспортом на фоне растущих судоходных рисков в Черном море и увеличения потоков после ограничений в Азовском море. «Риски возросли, и все меньше и меньше людей готовы идти на безрассудный риск», — сказал один из источников Reuters.



Аналитики «Русагротранса» понизили прогноз экспорта российской пшеницы в июле на 0,1 млн т, до 1,9 млн т (уровень июля прошлого года), с 1 по 27 июля было отгружено 1,6 млн т. Прогноз экспорта в августе — 3-3,5 млн т.



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