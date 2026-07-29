«СовЭкон» понизил прогноз экспорта пшеницы почти на 2 млн тонн

После открытия Азовского моря экспорт может быстро восстановиться Pixabay

Аналитический центр «СовЭкон» понизил прогноз экспорта пшеницы из России в сезоне-2026/27 на 1,9 млн т, до 44,6 млн т. На оценку повлияло закрытие судоходства в Азовском море, пишет «Агроэксперт». Кроме того, слабый спрос со стороны крупных покупателей, включая Египет и Турцию, также ограничит поставки в начале сезона. В обеих странах ожидается относительно большой урожай.



Прогноз вывоза ячменя уменьшен на 0,2 млн т, до 3,2 млн т, кукурузы — повышен на 0,2 млн т, до 3,6 млн т. Повышенный прогноз экспорта кукурузы отражает больший урожай и ожидания сохранения высокого спроса со стороны Ирана по Каспийскому маршруту. В целом отгрузки зерновых и зернобобовых на внешние рынки могут составить 53,8 млн т, ранее экспортный потенциал оценивался в 56,1 млн т.



«СовЭкон» называет закрытие судоходства в Азовском море «логистическим шоком». Если оно будет ограниченным, то больше зерна останется внутри России, что усилит давление на внутренний рынок и поддержит мировые цены. При этом после открытия Азовского моря экспорт может быстро восстановиться, считают аналитики. Вместе с тем, они не ожидают нормализации ситуации в ближайшие недели. При этом после возобновления работы маршрута возможен резкий рост вывоза, поскольку высокие экспортные и низкие внутренние цены могут создать привлекательную маржу для трейдеров, считают аналитики.



В первую декаду июля «СовЭкон» повысил прогноз экспорта пшеницы из России в сезоне-2026/27 на 0,2 млн т, до 46,5 млн т, объяснив это ожидаемым увеличением переходящих запасов, что должно компенсировать снижение урожая. При этом на прошлой неделе аналитики понизили прогноз урожая пшеницы с 88,9 млн т до 88,3 млн т из-за «более слабых перспектив на юге и сокращения посевов яровой пшеницы».



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