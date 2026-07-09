Росимущество продало «Родные поля» за 11,7 млрд рублей

Долгое время компания была крупнейшим экспортером российского зерна Е. Разумный / Ведомости

Росимущество продало зернотрейдера «Родные поля» (ранее — ТД «РИФ») на торгах по начальной цене 11,7 млрд руб. Победителем аукциона объявлен его единственный участник — АО «Тиара Холдинг», следует из данных портала ГИС «Торги». В периметр сделки вошли флот компании (девять судов класса река-море и два танкера), железнодорожный подвижной состав (1640 вагонов-хопперов для перевозки зерна), Азовский зерновой терминальный комплекс с портовой инфраструктурой (текущий объем хранения — 108 тыс. т; мощность отгрузки — 31 тыс. т в сутки; годовой объем обработки грузов — свыше 3,5 млн т), а также другая инфраструктура — емкости для хранения сельхозпродукции, галереи, эстакады и др.



Росимущество выставило на продажу национализированного зернотрейдера «Родные поля» в начале марта за 11,7 млрд руб. с шагом аукциона 585 млн руб., однако не поступило ни одной заявки. Повторные торги в мае также не состоялись.



ТД «РИФ» долгое время был крупнейшим экспортером российского зерна. В 2024 году Россельхознадзор неоднократно выявлял у компании несоответствия требованиям стран-импортеров экспортных партиях зерна из-за наличия карантинных объектов из-за чего компания приостановила поставки и столкнулась с финансовыми проблемами. В январе 2025 года Арбитражный суд Ростовской области удовлетворил иск Генеральной прокуратуры и передал в доход государства 100% долей зернотрейдера. Причиной стало то, что бенефициар компании Петр Ходыкин имеет гражданство не только России, но и Сент-Китс и Невиса (Британия). Для участия иностранного резидента в деятельности стратегического предприятия, каковым считаются «Родные поля», нужно специальное разрешение правительства. С мая 2025 года компания находилась под управлением дочерней структуры Россельхозбанка — «РСХБ-финанс». В феврале этого года правительство включило компанию в план приватизации на 2026-2028 годы.



По данным Rusprofile, выручка ООО «Родные поля» в 2025 году снизилась в 43 раза, с 99 млрд руб. до 2,3 млрд руб., получен убыток в 6,4 млрд руб. против прибыли 5,6 млрд руб. в 2024-м. Оценка стоимости компании уменьшилась с 17 млрд руб. до 11 млрд руб.



АО «Тиара Холдинг», согласно Rusprofile, зарегистрировано в Москве в апреле прошлого года с уставным капиталом 10 тыс. руб. Данных об учредителях в ЕГРЮЛ нет. Основной вид деятельности — деятельность холдинговых компаний. Среди дополнительных видов деятельности — деятельность морского грузового транспорта, деятельность инфраструктуры морских портов, включая портовые гидротехнические сооружения и др.



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