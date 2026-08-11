Сбор пшеницы превысил 60 млн тонн

В этом году пшеница заняла 25,5 млн гектаров «ГК Агро-Белогорье»

По данным Минсельхоза на 10 августа, пшеница убрана с площади 14,8 млн га, намолочено свыше 60 млн т — на 6 млн т больше, чем на ту же дату прошлого года. Уборка пшеницы преодолела экватор, оценило ведомство. Средняя урожайность составляет 41 ц/га. Лидерами по этому показателю являются Краснодарский край, Брянская, Курская и Калининградская области, где с одного гектара собирают порядка 60 ц.



В целом зерновые и зернобобовые убраны на площади 18,6 млн га. Собрано свыше 72 млн т, что превышает прошлогодний показатель на ту же дату. С опережением темпов 2025 года идут работы в Южном, Северо-Западном, Уральском и Сибирском федеральных округах, сравнил Минсельхоз. Министерство не озвучивало прогноз урожая на этот год, вице-премьер Дмитрий Патрушев в конце июня говорил, что «ожидания хорошие». В 2025-м, по данным Росстата, урожай составил 141,2 млн т, включая 91,1 млн т пшеницы (без учета новых регионов).



В этом году, по данным Росстата, площади под зерновыми и зернобобовыми сократились с 43,8 млн га до 40,8 млн га. В том числе пшеницу посеяли на площади 25,5 млн га против почти 26,9 млн га в прошлом году. Яровая пшеница заняла менее 9,5 млн га тогда как в 2025-м она была посеяна на 11 млн га, озимая — почти 16 млн га, немногим больше, чем под урожай прошлого года (15,9 млн га).



Площадь сева зерновых и зернобобовых сократили все федеральные округа кроме Дальневосточного, где посевы увеличились с 500,3 тыс. га до 536,4 тыс. га. Больше всего — примерно на 1 млн га в каждом — уменьшили посевы в Приволжье (с 12,3 млн га до 11,26 млн га) и Сибири (с 7,7 млн га до 6,7 млн га). На Урале площадь сева зерновых и зернобобовых снизилась на 320 тыс. га, до 2,64 млн га, на Северном Кавказе — на 85 тыс. га, до 3,14 млн га, на Юге — на 206 тыс. га, до 8,95 млн га, в Центре — на 341 тыс. га, до 7,3 млн га, в Северо-Западном округе — на 16 тыс. га, до 285,8 тыс. га.



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