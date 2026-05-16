Завод по глубокой переработке гороха «Щелково Агрохим» выйдет на проектную мощность в 2028 году

Предприятие будет производить амилозный крахмал, гороховый протеин и клетчатку

Перспективное направление — производство горохового протеина и продукции с его использованием

Компания «» активно ведет строительство завода по глубокой переработке гороха в ОЭЗ «Липецк», завершить его и приступить к пусконаладочным работам планируется в конце 2027 года. На проектную мощность предприятие выйдет в первом-втором кварталах 2028-го. Об этом сообщил гендиректор «», доктор химических наук, академик РАН Салис Каракотов в ходе пресс-конференции, посвященной 150-летию предприятия. Инвестиции в проект составят 8 млрд руб., из которых 2 млрд руб. — собственные средства, остальные — заемные. Кредитная ставка будет субсидироваться и составит около 6-7% годовых. Годовая выручка предприятия, по минимальным оценкам, достигнет 8 млрд руб.  

Мощность предприятия — 70 тыс. т сырья, из которых будет производиться 30 тыс. т амилозного крахмала, 15 тыс. т горохового протеина, а также пищевых волокон. Основной продукт в номенклатуре — крахмал амилозного типа. «Крахмалов в мире много, но такого крахмала очень мало: он особенный, имеет высокую ценность, стоимость его в несколько раз выше, чем у обычного кукурузного крахмала, и он способен “превращаться” в макароны — имеет такую структуру», — добавил Каракотов. 

Еще один перспективный продукт — гороховый протеин. По мнению Каракотова, он будет востребован как на внутреннем, так и на внешних рынках — там спрос на него будет только расти. «Мы потребляем (в России в целом) <...> гороховый протеин в пищевых целях <...> импортный — 20 тыс. т. Мы будем производить 15 тыс. т в рамках первой очереди. Если все хорошо пойдет, построим вторую очередь на столько же», — сказал Каракотов. Выбор сырья он объяснил тем, что Россия производит значительные объемы гороха, а также тем, что его вкус привычен и привлекателен для использования в пищевых целях. 

«Он будет востребован на внутреннем рынке. Но внешний рынок горохового протеина тоже растет — примерно на 10-12-15% в год. Сейчас его мировое потребление приблизительно составляет 350-400 тыс. т. Причем это дорогой продукт — он гораздо дороже, чем соевый протеин», — подчеркнул Каракотов. По его словам, это связано с тем, что производство не ГМ-сои в мире ниже, чем модифицированной. Также гороховый протеин гипоаллергенный и легко усваивается. Плюс, «» рассматривает возможность запуска линии по производству спортивного и специализированного питания с его использованием на своем фармацевтическом предприятии, которое строится в подмосковной Дубне. «Есть и еще одно направление <...> — крупы с добавкой горохового протеина. Геркулес или, например, рисовая крупа», — заключил Каракотов.

