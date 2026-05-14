«Мелком» получил первые опытные образцы комбикорма для аквакультуры

Реконструкция завода «ВЗК» выходит на финишную прямую

На предприятии «ВЗК» (Смоленская область, входит в ГК «Мелком») получена первая партия корма для аквакультуры. Завод выходит на финишную прямую пусконаладочных работ в рамках реконструкции, сообщила компания. Также к исследованию образцов кормов приступили специалисты лабораторий «ВЗК» и Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО). Они проводят комплексный анализ физико-химических и питательных характеристик на соответствие техническим требованиям и стандартам качества.

По результатам лабораторных испытаний при необходимости будет проведена корректировка технологических параметров корма. Параллельно ведется подготовка к отработке остальных производственных рецептур кормов для аквакультуры. Реализация проекта идет в соответствии с установленными сроками, отмечает «Мелком». Завершение пусконаладочных работ и выход предприятия на плановые производственные показатели ожидается в ближайшее время.

Ранее группа сообщала, что мощность предприятия составит 108 тыс. т в год, что делает его одним из крупнейших и самых технологичных в стране. На заводе будут производиться полнорационные корма для аквакультуры, разработанные Научно-техническим центром ГК «Мелком» совместно с индустриальным партнером — ВНИРО. Рецептуры учитывают физиологические особенности рыб, этапы выращивания, а также требования к экологической безопасности водных объектов. Выход предприятия на полную мощность позволит существенно увеличить производство кормов и снизить зависимость от импорта. 

Гендиректор и председатель правления ГК «Мелком» Михаил Дорофеев ранее рассказывал «», что объем инвестиций в проект составляет 9,7 млрд руб. «Реализуем данный проект при поддержке Сбербанка, который предоставил нам заем в рамках Программы льготного кредитования Минсельхоза 1528 в размере почти 7,8 млрд руб. по ставке 0,3 плюс 2%. В 2024 году "Мелком" стал первой агрокомпанией в России, которая получила подобный инвестиционный кредит. Плановый срок окупаемости — 7-10 лет», — уточнял он.

В состав ГК «Мелком» входят 12 высокотехнологичных производственных площадок, расположенных в Тверской, Смоленской, Ярославской, Московской областях и Карелии. Компания занимается зернопереработкой, птицеводством, рыбоводством, льноводством и маслоэкстракцией. Продукция реализуется под 16 собственными торговыми марками. Суммарный объем выпуска превышает 1 млн т готовой продукции в год.

