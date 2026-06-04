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ГК «Атлантис» вложит 36 млрд рублей в переработку мяса и зерна

Проекты будут реализованы в Калининградской области

| Агроинвестор |

Наггетсы и котлеты для бургеров будут поставляться в сети быстрого питания по всей стране
Наггетсы и котлеты для бургеров будут поставляться в сети быстрого питания по всей стране

ГК «Атлантис» вложит 21 млрд руб. в строительство в Калининградской области завода по переработке мяса курицы и говядины и производству наггетсов и котлет для бургеров. Соглашение об этом было подписано на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Плановая мощность производства — 256 тыс. т продукции в год, запустить его планируется в 2028 году. Продукция будет поставляться в сети быстрого питания по всей стране, сообщила пресс-служба правительства региона.

«Это значимый проект импортозамещающего направления, что особенно важно для Калининградской области в условиях санкционного давления Запада, и, безусловно, положительно влияет на экономику региона, — отметил губернатор региона Алексей Беспрозванных. — <...> Уверен, что этот проект послужит стимулом для запуска других импортозамещающих инициатив, а на федеральном уровне укрепит позиции Калининградской области как динамично развивающегося центра агропромышленного комплекса России».

Также в ходе ПМЭФ структура ГК «Атлантис» - «Атлантис Хлеб» - подписала соглашение, предполагающее создание в регионе вертикально-интегрированного зерноперерабатывающего комплекса от производства и переработки зерна до выпуска готовой хлебобулочной продукции. Реализовать инвестпроект планируется в 2027 году. Мощность производства составит 60 тыс. т хлебобулочных изделий и 144 тыс. т муки в год. Инвестиции в проект — свыше 15 млрд руб. Готовая продукция будет поставляться как в точки быстрого питания по всей стране, так и для продаж в торговые сети региона и пищевым производственным площадкам.

Проект будет реализован при финансовой поддержке ВТБ. «Проекты полного производственного цикла в пищевой промышленности сегодня формируют устойчивый спрос со стороны региональной экономики и являются важным элементом развития агропромышленного комплекса, — отметил заместитель президента — председателя правления ВТБ Денис Бортников. — Для банка участие в таких инициативах — это не только возможность поддержать стратегически значимый для региона проект, но и вклад в развитие современной индустриальной инфраструктуры, повышение продовольственной независимости и создание точек долгосрочного экономического роста».

Благодаря этим двум проектам объем инвестиций ГК «Атлантис» в экономику Калининградской области увеличится до 127 млрд руб. Сейчас в регионе работает семь предприятий, входящих в состав группы компаний. Среди них — производство полуфабрикатов из курицы, сыра, рыбы и морепродуктов, производство панировочных сухарей и смесей, мукомольный завод. Компания является единственным промышленным производителем муки в Калининградской области, продукция поставляется в крупные торговые сети региона, а также на пищевые производства и потребляется для собственных нужд.

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