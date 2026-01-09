Урожай ягод в 2025 году был выше, чем в 2024-м

Урожай ягод в 2025 году выше, чем в 2024-м, в большей степени за счет хозяйств из центральной части России, хотя точной оценки пока нет, она появятся примерно в марте 2026 года. «Но ранней южной ягоды было ощутимо меньше, чем годом ранее», — рассказала «Агроинвестору» руководитель проекта «Ягодная академия» Ирина Козий.



«Погодные условия в средней полосе России в 2025 году были намного более благоприятными, чем в предыдущем, когда ситуация была абсолютно катастрофической из-за возвратных заморозков», — напоминает Козий. Но в 2025-м пострадали хозяйства Юга страны. Эксперт уточняет, что в макрорегионе этой весной сложилась специфическая ситуация: достаточно теплая зима перешла в очень раннюю, практически жаркую, весну. «А потом пришли морозы. За месяц теплой погоды в южных регионах растения уже начали развиваться и даже цвести. Затем ударили морозы, которые привели к значительным повреждениям», — отмечает она.



Средней полосы и более северных регионов эта проблема не коснулась, хотя там тоже местами было серьезное понижение температур, но из-за более прохладной чем на Юге весны растения не успели проснуться, поэтому и столь массовых повреждений не наблюдалось — если проблемы и были, то они носили локальный характер, а процент потерь урожая был не очень большим. В отдельных регионах также наблюдались потери из-за жары и нехватки влаги в летние месяцы, но с этой проблемой можно было бороться агротехническими методами.



Качество ягод в 2025 году, как и в предыдущие сезоны, было очень разным. «Есть хозяйства, которые ведут работу на современном технологическом уровне, используют промышленный качественный посадочный материал, современные сорта и, соответственно, собирают качественный урожай ягоды, которая хорошо хранится, может попадать на полки магазинов, перевозиться между различными регионами, чтобы обеспечивать длинный сезон поставок. А есть хозяйства, которые выращивают ягоды инерционно, используя устаревшие технологии, и жалуются на то, что не могут реализовать свой урожай по хорошей цене», — делится наблюдениями Козий. Спрос на качественную ягоду в России высокий и стабильный — он всегда есть, подчеркивает она. И цены на такую продукцию достаточно хорошие и позволяют окупать затраты на выращивание. «Но если мы говорим про кустарную продукцию, то ее, как правило, сбывать достаточно сложно», — добавляет эксперт.



В период сбора урожая ягодоводческие хозяйства испытывали острый дефицит сезонных рабочих. Эта проблема приобрела большую актуальность около пяти лет назад и с тех пор ежегодно обостряется. «У нас есть хозяйства, которые не могут оценить свою урожайность, так как им ни разу еще не удавалось найти достаточное количество сборщиков, чтобы собрать всю выращенную ягоду», — знает Козий. Это, считает она, крайне неблагоприятная ситуация, и на данный момент пути выхода из нее участники ягодной отрасли почти не видят.



В 2025 году, по ее данным, изменения цен на ягоды относительно 2024-го в среднем были примерно на уровне инфляции, однако цены на разные ягоды меняются очень по-разному. «О какой-то единой цене вообще очень сложно говорить, так как даже одна и та же ягодная культура даже в один и тот же период может продаваться по цене, различающейся на порядок в зависимости от качества и места реализации, канала сбыта. Например, в Краснодаре и в Анадыре, очевидно, цена свежих ягод будет различной. Поэтому мы обычно говорим о тенденциях и коридорах цен для отдельных направлений реализации», — комментирует эксперт.



Погодные условия, которые складывались в Центре, нельзя назвать благоприятными для урожая будущего года: очень влажная, с большим количеством осадков, затяжная осень создала комфортные условия для развития всевозможных заболеваний и вредителей, отмечает Козий. «На зиму мы пока видим очень противоречивые прогнозы. С одной стороны, была информация о том, что эта зима будет чуть ли не самой холодной в истории наблюдений. Но звучали и противоположные прогнозы — о том, что наоборот, она будет очень теплой», — делится она. Для производителей ягод, уточняет эксперт, оптимальна умеренно холодная зима. И главное, с ровными температурами, без больших колебаний. «Но природа обычно ставит свои условия, а производителям ягод приходится под них подстраиваться», — заключает Козий.



