В южных регионах сохраняется напряженная ситуация с поставками топлива аграриям

В Ростовской области аграрии заготовили примерно 70 тысяч тонн горючего — 54% от потребности на время уборочных работ Pixabay

В Ростовской области и Краснодарском крае накануне старта уборочной кампании сельхозпредприятия столкнулись с ограничениями поставок дизельного топлива. В Краснодарском крае на фоне удорожания горючего отмечены случаи отказа от поставок аграриям ранее заказанных партий. В Ростовской области местные власти оценивают уровень обеспеченности аграриев топливом чуть более чем на 50%. В Крыму ситуация менее острая, аграриев обеспечивают топливом по разнарядке.



О дефиците дизтоплива сообщали фермеры сразу из нескольких районов, рассказал «Агроинвестору» председатель Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств, кооперативов и других малых производителей сельхозпродукции (АККОР) Краснодарского края Александр Шипулин. Поставщики на фоне роста цены на топливо свыше 100 тыс. руб. за тонну нередко заявляют фермерам об отсутствии необходимых объемов горючего. Подобный случай произошел, в том числе, в Ейском районе. По словам главы Ейской фермерской АККОР Сергея Гречищева, на днях его хозяйство получило отказ в поставке партии на сумму 3 млн руб. «Поставщик отказал потому, что сам не получил от производителя продукцию», — пояснил Гречищев. У многих хозяйств на севере Краснодарского края из-за прошлогодней засухи и неурожая не хватало средств для покупки ГСМ заранее пояснил фермер. Он напомнил, что в прошлом году перед посевной в регионе тоже наблюдался дефицит топлива.



В Ростовской области проблему с обеспечением аграриев горючим признали на уровне местного правительства. Областной министр сельского хозяйства Анна Касьяненко сказала, что дефицит вызван внеплановыми остановками и снижением производства на ряде нефтеперерабатывающих предприятий. По ее оценке, аграрии в регионе заготовили примерно 70 тыс. т горючего — 54% от потребности на время уборочных работ. «Совместно с правительством Ростовской области мы принимаем меры по стабилизации ситуации и рекомендуем хозяйствам максимально использовать имеющиеся мощности для хранения ГСМ», — отметила министр.



В Крыму, несмотря на действующие ограничения на продажу моторного топлива частным автовладельцам, поставки для нужд сельхозпредприятий относительно стабильны, рассказала «Агроинвестору» председатель местного отделения ассоциации «Народный фермер» Екатерина Еремина. «У физлиц есть проблемы с приобретением топлива. А жалоб от фермеров я не слышала», — добавила она. Еремина пояснила, что хозяйства получали горючее в заданных объемах по топливным картам. Хватит ли запасов ГСМ на всю уборочную кампанию, она не берется оценить.



Тем временем в федеральном Минсельхозе заявили, что контролируют обеспечение аграриев горючим совместно с Минэнерго, а периодически возникающие логистические трудности отрабатываются в оперативном порядке. «Поставки моторного топлива для нужд АПК осуществляются в штатном режиме. Объемы производства и отгрузки нефтепродуктов полностью удовлетворяют текущую потребность аграриев», — говорится в сообщении агроведомства в соцсетях. При этом в министерстве подчеркнули, что особое внимание уделяют доставке ГСМ в воссоединенные и приграничные регионы, а также в Крым.



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