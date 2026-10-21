Внутренние цены на пшеницу стабилизируются

Цена на пшеницу конкурентов снижается Pixabay

Внутренние цены на пшеницу начали рост в конце сентября — начале октября и по состоянию на прошлую неделю продолжали увеличиваться. Об этом гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко сообщил «Интерфаксу». «Агроинвестору» он пояснил, что сейчас цены восстанавливаются после сильной просадки. Основная причина — позитивная динамика на экспортной площадке. Также определенное влияние оказывают планы проведения госзакупок зерна в интервенционный фонд, старт которых намечен на конец октября, отмечает «Интерфакс».



Так, согласно мониторингу «ПроЗерно» цены на пшеницу 3-го класса на минувшей неделе больше всего выросли в Поволжье — на 620 руб., до 10,36 тыс. руб./т (EXW Европейская часть России, с НДС). На Юге — плюс 600 руб., до 9,58 тыс. руб./т, в Сибири — 485 руб., до 12,22 тыс. руб./т, в Черноземье — 200 руб., до 9,89 тыс. руб./т, на Урале — 100 руб., до 11,22 тыс. руб./т. Поволжье показывает максимальный прирост среди округов и по удорожанию пшеницы 4-го класса — плюс 390 руб., до 9,03 тыс. руб./т. В Сибири она подорожала на 200 руб., до 10,5 тыс. руб./т, в Черноземье и на Юге — на 150 руб., до 8,52 и 8,38 тыс. руб./т соответственно. На Урале цены не изменились.



Цены на пшеницу 5-го класса в Поволжье, согласно мониторингу «ПроЗерна», выросли на 670 руб., до 7,74 тыс. руб./т, в Черноземье — на 250 руб., до 7,438 тыс. руб./т, в Сибири — на 185 руб., до 9,3 тыс. руб./т, на Юге — на 115 руб., до 6,85 тыс. руб./т, на Урале — на 100 руб., до 8,42 тыс. руб./т. Исключением из этой динамики стал Центр, где цены на пшеницу 3-го класса не изменились, на 4-й класс — снизились на 190 руб., 5-й стал дешевле на 80 руб.



Согласно мониторингу, динамика мировых цен на пшеницу на прошлой неделе была разнонаправленной. Так, американская пшеница подешевела на $5, до $283/т, французская — на $1, до $280/т. Расчетная цена российской пшеницы в Новороссийске (FOB) выросла на $5, до $210/т. Цена FOB российские порты Балтийского моря увеличилась на $3, до $270/т. При этом Петриченко рассчитывал на дальнейший рост цен, но снижение цен на пшеницу у конкурентов — Франции и США — не позволяют положительной динамике активизироваться на внутреннем рынке. «Поэтому я полагаю, что определенное время будет стабильность в ценах», — прокомментировал Петриченко «Агроинвестору».



Других факторов, кроме котировок мирового рынка, которые могли бы способствовать росту цен, по его мнению, либо нет, либо они уже оказывают свое влияние. Например, ожидание закупок зерна в интервенционный фонд. Впрочем, оно сопровождается разочарованием в новых предельных уровнях минимальных цен для проведения закупочных интервенций на рынке зерна, которые недавно предложил Минсельхоз. «У всех полное разочарование в этих ценах, поскольку надеялись на цены, утвержденные в феврале, но их очень существенно снизили», — говорит Петриченко. Впрочем, в любом случае со стартом закупок в интервенционный фонд начинается более активное поступление средств сельхозпроизводителям.



Накануне независимый эксперт аграрного рынка Александр Корбут говорил, что сейчас внутренние цены на пшеницу находятся на минимальных значениях и, скорее всего, будут оставаться на них с небольшой отрицательной или положительной динамикой. Продлится это, вероятно, достаточно долго: как минимум до тех пор, пока с рынка хоть частично не уйдут давящие «излишки» зерна. При этом, по мнению Корбута, активного снижения цен уже быть не должно.



«Сейчас важнее говорить не о том, чтобы цены подросли, а о том, чтобы они стабилизировались. Интервенции не поднимут их, и это вполне очевидно: закупочные цены достаточно низкие, практически рыночные, — комментировал Корбут «Агроинвестору». — При этом в закупках в интервенционный фонд выигрывает самая низкая цена, предлагаемая поставщиком, то есть говорить о росте цен не приходится». По мнению эксперта, стабилизация цен не даст дополнительной или привычной маржинальности, но поспособствует поступлению денег сельхозпроизводителям, что для них в текущей ситуации крайне важно. «Наиболее сложная ситуация будет на Юге: им доехать до отгрузочных площадок (альтернативных экспортных маршрутов) очень дорого», — заключил Корбут.



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