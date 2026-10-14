Экспортные цены на российскую пшеницу выросли

Цены внутреннего рынка пшеницы ранее падали ниже себестоимости Pixabay

Экспортные цены на российскую пшеницу на прошлой неделе выросли на фоне укрепления рынка в Причерноморском регионе, пишет Reuters. Так, по данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), к концу прошлой недели экспортные цены на пшеницу (12,5% протеина, FOB Высоцк и Усть-Луга с поставкой в конце ноября — начале декабря) составили $268/т, что на $2 выше уровня предыдущей недели. По прогнозу ИКАР, экспорт пшеницы в октябре составит 3 млн т при благоприятных погодных условиях. Оценка аналитиков «СовЭкона» — 2,5 млн т.



По словам гендиректора компании «ПроЗерно» Владимира Петриченко, сейчас экспортные цены на российскую пшеницу (12,5% протеина, FOB Высоцк и Усть-Луга) постепенно восстанавливаются после небольшой просадки, которая отмечалась на прошлой неделе, и составляют $265-270/т. В портах стран Прибалтики — на $3/т выше. «После очень негативного октябрьского прогноза Минсельхоза США трудно сказать, что дальше будет с ценами. Однако этот негатив не сильно отразился на нашем базисе: в первую очередь потому что базис США и ЕС был переоценен», — прокомментировал Петриченко «Агроинвестору». Также он сообщил, что накануне Алжир (OAIC) мог приобрести около 600 тыс. т пшеницы с содержанием протеина 11,5% по цене около $326/т на условиях СNF. «Это довольно неплохая цена, и выше предыдущей <...>. Этот тендер получился по рынку и может быть с небольшим плюсом», — добавил он.



При этом внутренние цены на зерно после продолжительного обвала начали стабилизироваться, объявленные на конец октября закупочные интервенции создают предпосылки для поддержания рынка, пишет «Интерфакс» со ссылкой на мониторинг «ПроЗерна». Так, средние цены на пшеницу 3-го класса больше всего выросли в Центре — плюс 310 руб., до 10,79 тыс. руб./т (EXW с НДС), в то же время в Поволжье тонна пшеницы подешевела на 290 руб., до 9,74 тыс. руб./т. При этом неделей ранее падение было более драматичным — 430 руб./т. В остальных регионах ценовая динамика была слабой.



Центр лидирует и по росту цен на пшеницу 4-го класса — плюс 700 руб., до 9,68 тыс. руб./т. В Сибири — плюс 250 руб., до 11,357 тыс. руб./т, в Черноземье — плюс 215 руб., до 8,375 тыс. руб./т. Наибольшее снижение зафиксировано в Поволжье — минус 310 руб. (530 руб. неделей ранее), до 8,64 тыс. руб./т. Наибольший рост цен на рынке пшеницы 5-го класса также был отмечен в Центре — на 190 руб., до 8,08 тыс. руб./т. В Сибири — плюс 185 руб., др 9,117 тыс. руб./т, в Черноземье — плюс 140 руб., до 7,188 тыс. руб./т. Динамика снижения на Юге, в Поволжье и на Урале была слабой.



Вероятно, говорит Петриченко, падение внутренних цен остановилось. Во-первых, они и так были запредельно низкими и ушли ниже себестоимости. «Надеюсь, рубль не будет сильно укрепляться, и есть перспективы того, что курс рубля станет более интересным для экспортеров», — заключил эксперт.



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